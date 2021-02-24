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    柯P要江啟臣處理囤房稅 游淑慧反嗆：地方稅怪立院「無厘頭」

    台北市長柯文哲（見圖）、國民黨主席江啟臣24日出席「願景臺灣2030」論壇，和與會來賓對談。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲（見圖）、國民黨主席江啟臣24日出席「願景臺灣2030」論壇，和與會來賓對談。（記者廖振輝攝）

    2021/02/24 15:21

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今早出席國民黨的「願景台灣2030」論壇，當面要求國民黨主席、立委江啟臣要在立院處理囤房稅等問題；但國民黨北市議員游淑慧反批，囤房稅屬地方稅，前北市長郝龍斌推出3.6%囤房稅，柯上任後卻調降，過去一年也未見積極要求再修訂稅制，柯可怪北市議會程序耽擱，但卻怪罪立法院實在「無厘頭」。

    柯文哲今早談居住正義，稱稅制改革才是治本，指控「囤房稅、購屋稅、空屋稅全部打假球」，更當面點名「欸江啟臣，你們立法院要去解決問題，否則沒有用。」江則面無表情。

    游淑慧隨後表示，囤房稅屬地方稅，跟社宅租金一樣為地方政府可自主決定，郝龍斌率先訂出3.6%囤房稅，柯文哲上任針對建商調降囤房稅，給與一年銷售寬限期，及2％的優惠稅率；而市府108年底最新提案（130077案），是寬限期1年，優惠稅率1.5％。

    游淑慧說，柯文哲對囤房稅修訂有意見可怪北市議會程序耽擱，但怪罪立院就「無厘頭」了，且過去一年也不見柯積極要求推動囤房稅制再修訂，如今卻又在論壇中要求立院解決囤房稅，「這就是柯文哲，不意外！」

    國民黨北市議員徐巧芯也說，柯文哲勢必有備而來，拋此話題就是直指國民黨須對居住正義負起一定責任，但事實上郝龍斌任內就通過3.6%囤房稅，代表國民黨不是沒做或沒能力做，而去年包括自己在內的幾位國民黨議員也參加無黨籍議員「呱吉」邱威傑的囤房稅提案連署，希望未來無論立院、地方議會都可將囤房、空屋稅列為重點法案，優先通過，讓民眾看到國民黨對居住正義的決心。

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