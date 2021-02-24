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    首頁　>　政治

    民進黨民調：56.4％泛藍支持者認同「武漢肺炎」稱呼 60.4％國人不接受中國疫苗

    民進黨內部民調顯示，73.5%民眾能接受稱呼為「武漢肺炎」，泛藍支持者也有56.4%接受。（資料照）

    民進黨內部民調顯示，73.5%民眾能接受稱呼為「武漢肺炎」，泛藍支持者也有56.4%接受。（資料照）

    2021/02/24 15:03

    〔記者李欣芳／台北報導〕近來包括前總統馬英九等國民黨人士一再呼籲，行政院長蘇貞昌不應再稱「武漢肺炎」，應該稱為「新冠肺炎」，不過，根據民進黨在2月17至18日所進行的一份內部民調顯示，有73.5%民眾能接受稱呼為「武漢肺炎」，但也有20.2%民眾不能接受，僅6.2%民眾沒有意見。經進一步交叉分析，泛藍支持者也有56.4%接受武漢肺炎的稱呼，41.6%則不接受，泛綠支持者則高達90.9%，僅6.6%不能接受，可見多數國人都同意使用武漢肺炎的稱呼。

    至於是否應該接受中國大陸的疫苗，馬英九日前呼籲蔡政府不要立刻拒絕，中央疫情指揮中心指揮官陳時中多次表示，他的態度是「不排斥」，但目前沒有打算。民進黨內部的民調結果顯示，對於台灣要不要接受中國大陸的武漢肺炎疫苗，有60.4%民眾認為「不要接受」、31.1%民眾認為「要接受」，其中無意見者有8.5%。其中泛藍支持者60.1%認為「要接受」，33.8%認為「不要接受」；泛綠支持者僅11.3%認為「要接受」，高達86.1%的泛綠支持者回答「不要接受」。

    對於蘇貞昌持續稱「武漢肺炎」，被質疑操作反中的意識型態，對此，蘇揆日前受訪時說「這是歪樓歪得很遠」，他之所以講武漢肺炎是因為起源於武漢，武漢也是第一個封城，這是有利於辨識；就好像後來發生變種，我們講英國變種病毒；這就好像講德國麻疹、日本腦炎、香港腳是同一個道理，連經濟學都講荷蘭病，這不涉及到任何評價，只是有利於辨識。就好像非洲豬瘟明明從中國來，我們還是講非洲豬瘟，因為是100年前發生在非洲，所以不要政治操作比較好。

    民進黨這份民調是做內部參考之用，這項民調是在2月17至18日進行，樣本完成數934人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.2％。

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