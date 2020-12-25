范瑋琪「失業一年道歉」言論又惹議 蘇貞昌：台灣團結會更有力

行政院長蘇貞昌出席「2020行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮，蘇貞昌會前受訪。（記者王藝菘攝）

2020/12/25 11:17

〔記者李欣芳／台北報導〕藝人范瑋琪今年初因禁口罩政策失言，雖緊急道歉，但止不住網友怒火，事隔近1年後范范再度在臉書道歉說：「我在自己的私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣同胞，我比誰都難受…我道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡」，對於范瑋琪道歉文使用「台灣同胞」字眼引發新爭議，行政院長蘇貞昌今天上午受訪時沒有直接回應，但他表示，全體國人同胞能夠團結一起，從各自崗位上努力，台灣一定會更有力。

范范為禁口罩在臉書失言罵蘇貞昌是「狗官」，引發爭議，事隔近1年仍有網友拿此事酸她，今天（25日）凌晨范范再度道歉，表示還是想把想說的話說出來。

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蘇貞昌今天上午出席在行政院舉行的年度傑出科技貢獻獎頒獎典禮，他受訪表示，當時范小姐因為資訊不足，難免會有情緒，他並不放在心上，這段期間也看到她的先生黑人在職籃上做了很多努力，他予以肯定。

蘇貞昌說，我們就是一個國家，全體國人同胞能夠團結一起，在各自崗位上努力，台灣一定會更有力，台灣一定會更美麗，而少用各種攻擊與情緒話語，會增加大家的和諧與團結。

范瑋琪在臉書表示，她知道很多人已經對她貼上永遠撕不下來的標籤，直言當下不知道台灣口罩不夠用，「我在自己的私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣同胞，我比誰都難受…我道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡」。

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