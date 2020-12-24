上任2週年 彰縣長王惠美「上菜」秀成果

彰化縣長王惠美（中）就職2周年，化身行政主廚端12道縣政大菜。（記者陳冠備攝）

2020/12/24 16:27

［記者陳冠備／彰化報導］彰化縣長王惠美今日率領縣府團隊舉辦縣長就職2週年記者會，現場以「上菜秀」方式介紹12道縣政成果，王惠美化身主廚「阿美師」身分報告執政成果，指出過去2年開源節流，吸引投資跟觀光，讓彰化「很有料」，22年來年度決算首次出現賸餘2000多萬元，然而現場歡呼聲最大卻是衛生局長葉彥伯，今年他成功帶領彰化抵抗疫情，也獲得滿堂掌聲。

彰化縣政府今日在清水岩露營區舉辦「希望‧綻放～縣長就職2週年記者會」，活動別出心裁，安排縣府12局處一級主管以上菜秀端出12道縣政大菜包括「公路軌道大雙拼」、「都市計畫煨三鐵」、「彰化青年好時機」、「數位雙語加公幼」、「樂齡長照燴健康」、「社福拼盤佐e化」、「淸新空品釀鮮氣」、「白海豚屋品溫泉」、「彰化優鮮海陸盤」、「產業輔導拚轉型」、「防洪治水順暢排」、「文資活化風華露」，與會貴賓有前縣長卓伯源、縣議會副議長許原龍等多名縣議員及多名鄉鎮市長等士紳與會。

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由於不少局處長首次走台步，表現緊張又卡卡，不過上菜秀到一半，卻突然出現尖叫聲，原來是衛生局長葉彥伯登場，因今年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）首起死亡案例發生在彰化，但他成功守住防疫破口，避免社區感染可能，已被視為「食安防疫英雄」，不少台下觀禮議員們都成為他的粉絲，一出場就歡呼不斷。

王惠美表示，2020年是非常辛苦不安的一年，因為疫情在全球爆發，但是目前大家能夠齊聚一起，要感謝所有醫事、警消、民政等人員站在第一線防疫的相關英雄們，才能度過今年如此辛苦的時期。

王惠美說，她從就任縣長以來就秉持衝、衝、衝精神，腳踏實地解決問題，過去兩年，局處業務推動榮獲中央108項首獎肯定，另外為減緩財政狀況惡化，在不影響縣政推動的前題下，108年度縣府撙節人事與業務費開支16億，22年來首度決算賸餘2000多萬，節流有成。

王惠美表示，疫情期間，縣府邀請了3百餘家旅行社業者到彰化踩線，得到一個結論，「彰化很有料，只是過去太低調」，另外彰化也積極改善空污、發展長照等政策，獲得天下雜誌「2020幸福城市大調查」，空氣汙染指標比例改善全台第一，「最想移居城市排名」，排名非六都之外第一名，最後她說，即使在最困難的時候，仍能關關難過關關過，期許未來大家共同努力，一起打造美好彰化、希望城市。

彰化縣政府舉辦「希望‧綻放～縣長就職2周年記者會」，活動別出心裁，將縣政做成12道大菜，以上菜秀方式呈現。（記者陳冠備攝）

衛生局長葉彥伯（中）今年成功帶領彰化抵抗疫情，上場走秀時獲得滿堂最大歡呼聲。（記者陳冠備攝）

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