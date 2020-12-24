政府出招！助僑台商創造防疫新商機

2020/12/24 11:00

〔記者蕭喬云、黃杏雅、賴鵬翔／台北報導〕新冠肺炎（COVID-19）疫情已持續近一年時間，全球經濟幾乎呈現停擺，對全球僑台商影響更是不在話下，然而這波全球經濟危機中，台灣經濟成長卻開紅盤，甚至比多國亮眼。為了協助全球僑台商度過疫情下的經濟危機，僑委會在12/16（三）舉辦「全球疫情趨勢與僑臺商防疫商機」線上講座，邀請台灣產官學界分享成功防疫經驗，並分析後疫情時代，下一波防疫商機在哪？全球僑台商可以如何與台灣互助互惠。

此次與會者包含經濟部政務次長陳正祺、衛福部醫事司副司長劉玉菁、世界台灣商會聯合總會秘書長張崇斌、生物技術開發中心董事長涂醒哲、外貿協會副秘書長李惠玲及美國史丹佛大學教授王智弘等，在防疫資訊及台灣下一波防疫重心，劉玉菁提到台灣防疫成功主要來自即時、果斷採取重要防疫措施，而全民關注的疫苗議題，劉玉菁解釋，政府目前正積極與各大疫苗廠商接洽，同時國內疫苗研發也正加緊腳步，美國史丹佛大學教授王智弘補充，雖然全球疫情止步關鍵仍是施打疫苗，但在等待疫苗過程中只要做好個人健康管理，其實無需過度焦慮。

世界台灣商會聯合總會秘書長張崇斌則提出，目前全球疫情嚴峻，每個國家都成半鎖國狀態，對於需要頻繁跨境進行經濟活動的僑台商來說，處境相當艱難，儘管部分國家已開始施打疫苗，但是否施打疫苗後就能合理縮短回國防疫時間、實行邊境快篩，以及降低跨境移動風險？更期待知道何時全球才能恢復正常經濟活動往來。

對此，經濟部政務次長陳正祺表示，儘管明年初即可開始施打疫苗，但估計最快也要明年底才能恢復正常商業活動。陳正祺指出，面對產業衝擊，台灣政府也提出三大方案因應，當中更針對僑台商提出多項回台投資優惠措施，例如經濟部成立的「投資台灣事務所」，由台灣政府提供便捷化服務，由專人協助排除投資障礙，並增加利息還有服務費用的補貼，讓多數僑台商都能跟國內銀行貸款加碼投資，藉此創造新的就業、新的商機。外貿協會副秘書長李惠玲也補充，在疫情仍未穩定、疫苗仍未產生效果的此刻，雖然實體經濟活動受限，但外貿協會已建構可信賴平台，並提供一系列線上線下混合的商業模式來協助僑台商進行產業、貿易和文化上的交流。

除了目前已在進行的計畫，僑委會委員長童振源也請生物技術開發中心董事長涂醒哲、美國史丹佛大學教授王智弘補充，後疫情時代，下一波商機在哪？台灣及全球僑台商如何搶得先機？涂醒哲表示，在這波疫情下台灣醫療科技與生物科技有了嶄露頭角的機會，台灣生物科技的量能也已逐漸成熟，只要僑台商願意投資參與，台灣相關的生技單位也願意積極合作，並期待政府提高生技基礎投資，以經濟帶動研發，讓生物科技產業成為台灣第二個經濟命脈。王智弘則提出，台灣的生技和醫療科技產業應該往國際市場發展，但要將產品賣到全世界需要先建立「翻譯中心」，全方位了解各國語言、文化、商業模式和健康行為模式，才能做出貼近消費者的產品。

在與會的最後，僑委會委員長童振源也強調，僑委會相當重視僑台商與台灣的連結與合作，為了提供全球僑台商更多防疫、商業轉型、投資佈局等資訊，未來也會持續舉辦更多線上講座，並盡最大力量發揮平台角色，打造互惠雙贏的局勢。

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