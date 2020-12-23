民代串聯挺黃捷 林昶佐：國民黨傳統網路難對抗

民代串聯挺無黨籍高雄市議員黃捷。（記者陳志曲攝）

2020/12/23 11:46

〔記者陳昀／台北報導〕無黨籍高雄市議員黃捷被公民團體提案罷免成案，預計明年2月6日投票，無黨籍立委林昶佐號召多位立委、議員在立院召開「站出來！全國進步議員委員挺黃捷」記者會，林昶佐直言，國民黨在鳳山傳統政治網路綿密，黃捷一人很難對抗，呼籲大家協助揪朋友力挺；民進黨立委洪申翰也表明，黃捷過去曾揭露前高雄市長韓國瑜的無能，如果因此被罷免，以後誰還敢檢視無能的人？

林昶佐今號召民進黨立委賴品妤、洪申翰，無黨籍台北市議員林穎孟、林亮君、黃郁芬、基隆市議員張之豪、苗栗縣議員曾玟學等人召開「站出來！全國進步議員委員挺黃捷」記者會，黃捷本人也到場與會。

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林昶佐指出，上週黃捷罷免案二階段通過，讓許多年輕從政朋友相當震驚，罷捷案的宣傳有很多都是對年輕從政人員的歧視，批評她菜鳥、賣弄風騷等霸凌，都是不樂見的操作模式，也有很多不實造謠的抹黑傳單、宣傳車等，年輕人的組織資源相對不足，這些資源、綿密網絡不是黃捷一個人能對抗的，因此希望號召更多人力挺黃捷，讓優秀的高雄市議員繼續為大家服務。

林昶佐表示，國民黨在鳳山有辦法連署罷免名單，可見他們傳統政治網路有多綿密，需要大家把所有朋友揪出來成為進步本土力量的種子，建立新的網路來對抗國民黨非常可怕、傳統、綿密的組織網絡，

黃捷表示，自己在地方議員的工作都是全心全力、克盡職守、問心無愧，每個會期都獲得十大問政議員肯定，所有為民服務案件、議會問政也沒有一絲懈怠，希望這樣的努力獲得鳳山人肯定，希望2月6日支持者可以站出來對罷免案投下不同意票。被問及會不會對韓粉的追殺心寒，黃捷說，非常尊重他們行使公民權，不希望最後落入價值、政治立場、政治光譜不同就罷免的手段，還是要審慎思考有沒有正當性，就市政工作討論是否適任。

賴品妤說，黃捷現在遭受的批評都是最低成本的抹黑，跟問政成績沒有任何關係，黃捷在進步價值、地方服務都是努力不懈的且有成效的，罷免方卻說她只會翻白眼、賣弄外表等，這都是非常騎士年輕女性的，這樣優秀的女性議員不該被埋沒，中央或地方都需要更多年輕力量。

洪申翰表示，韓國瑜被罷免前，黃捷的質詢揭露了韓治理高雄的狀況，如果揭露一個無能市長要被罷免，以後還有誰敢檢視無能的人？表態、推動進步議題？蔡總統上任後推動同婚、能源轉型等進步改革政策，如果黃捷因為支持這些議題被罷免，絕對是對進步改革的否定和屈辱，呼籲支持台灣進步的人，一定要支持黃捷，讓韓國瑜勢力、保守勢力知道黃捷不孤單。

被問及會聲援其他被罷免的市議員嗎？林昶佐說，最主要還是要看當事人的想法，畢竟黃捷是他們從過去就認識的朋友，所有站出來支持他，也感謝民進黨、台灣基進陸續表態的朋友。

民代串聯挺無黨籍高雄市議員黃捷（圖）。（記者陳志曲攝）

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