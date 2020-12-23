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    傳被時力移送檢調 黃捷、林穎孟：已退黨很久不想多評論

    無黨籍立委林昶佐號召多位立委、議員在立法院舉辦「站出來！全國進步議員委員挺黃捷」記者會，黃捷（左四）本人也到場與會。（記者陳志曲攝）

    無黨籍立委林昶佐號召多位立委、議員在立法院舉辦「站出來！全國進步議員委員挺黃捷」記者會，黃捷（左四）本人也到場與會。（記者陳志曲攝）

    2020/12/23 11:05

    〔記者陳昀／台北報導〕外傳時代力量昨開決策會議，欲將人頭黨員涉案對象移送檢調，當中包含已退黨的高雄市議員黃捷、台北市議員林穎孟，時力今稍早澄清此為「誤植與捕風捉影」。黃捷上午在立院受訪表示，自己已經退黨很久，對時力的事一直不希望多加評論；林穎孟也說，已退黨很久，他黨事務不便評論。

    由於黃捷被公民團體提案罷免成案，明年2月6日投票決戰，無黨籍立委林昶佐號召多位立委、議員在立法院舉辦「站出來！全國進步議員委員挺黃捷」記者會，黃捷本人也到場與會。

    對於是否擔心時力的傳聞會影響罷免結果，黃捷表示，她已經退黨很久，對於時代力量的事一直不希望多加評論，對於他們黨內所有決議，她都是尊重，也希望大家在不同位置上為政策、為台灣努力，不希望因為他們黨內的事情，影響大家在各自崗位為台灣的奮鬥。

    林穎孟也回應說，她跟黃捷意見相同，其實都已經退黨很久，這些都是他黨事務，不便評論。

    被問到是否送出大量黨員名單，黃捷表示，相關狀況退黨之前就曾多次聲明、回應得非常清楚，現在已經退黨這麼久，一直糾結他們的事情，對於一個無黨籍人士其實沒有意義，如果時力執意要對退黨人士一直這樣有牽連，也沒有關係，予以尊重，大家可能有各自不同的政黨立場，但只要為台灣好、為進步價值繼續努力，大家就專心在重要的事情上就好。

    媒體追問「覺得被追殺嗎？」立委林昶佐出面代為表示，不管他們過去黨內事務怎麼樣，可能因為路線、工作方式不同等有不同想法，但再怎麼樣，黃捷也已經不是黨員，今天主題就是針對認真的市議員不應該被特定人士操作罷免，這些問題就跟政黨內部沒有關係，如果回歸高雄市民的角度來審視市議員。

    黃捷上午在立院受訪表示，自己已經退黨很久，對時力的事一直不希望多加評論。（記者陳志曲攝）

    黃捷上午在立院受訪表示，自己已經退黨很久，對時力的事一直不希望多加評論。（記者陳志曲攝）

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