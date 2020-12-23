台灣可望成美國境外通關亞太首例 外交部：美方正審核桃機申請案

桃園機場已向美國海關暨邊境保護局提出境外通關（US Border Preclearance）申請案，美方審核中。（資料照）

2020/12/23 10:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）21日表示，正與台灣方面溝通處理桃園機場加入美國境外通關（US Border Preclearance）一案。外交部今天表示，美方於9月29日開放申請，桃園機場第一時間透過駐美代表處提出申請，正由美方審核中。

沃爾夫在國土安全部21日公布的視訊演說中提到，國土安全部正與台灣方面溝通，處理桃園機場加入美國的境外預先通關計畫（US Border Preclearance）申請。

請繼續往下閱讀...

總統蔡英文去年在「台灣關係法40年慶祝酒會」上公開表示，台灣已準備好加入美國境外預先通關計畫。

對於國土安全部近日提及此案，外交部發言人歐江安今天說明，美國海關暨邊境保護局（CBP）於美東時間9月29日在其官網公佈，自即日起開放各國機場申請加入「境外預先通關」計畫，我國桃園機場已經在第一時間透過我駐美國代表處提出申請。

歐江安說，本案正由美方審核中，外交部將協同相關部會共同合作，並與美方密切溝通，力促我桃園機場順利加入。

美國境外通關在亞洲，最早是香港於1970年代考慮實施，但因啟德機場空間限制而作罷；南韓2014年一度宣布仁川機場也要加入，但評估將衝擊免稅店收入，隔年即放棄。若此案申請通過，台灣桃園機場將是美國在亞太地區第一個境外通關點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法