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    吳釗燮與美環保署長惠勒通話 雙方將續深化環保合作

    外交部長吳釗燮今與日前取消訪台行程的美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）通電話。（外交部提供）

    外交部長吳釗燮今與日前取消訪台行程的美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）通電話。（外交部提供）

    2020/12/22 19:14

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮今與日前取消訪台行程的美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）通電話。外交部表示，吳釗燮在通話中表達盼台美未來持續就環保議題交流對話，惠勒重申台灣為美國重要環保夥伴，盼持續深化雙方環保合作領域與成果。

    外交部今發布新聞稿表示，吳釗燮與惠勒今日上午通話。吳釗燮感謝惠勒對台灣的強力支持，強調台灣在環保議題上的專業可為國際社會作出貢獻，並對惠勒因行程變動而無法在年底前來訪表達可惜，盼未來持續與美方就相關議題交流與對話。惠勒肯定我政府推動國際環保合作的努力，重申台灣為美國重要環保夥伴，盼台美未來持續深化雙方環保合作領域與成果。

    外交部說，台美環保合作已有近30年歷史，在2014年美國環保署長麥卡馨（Gina McCarthy）來訪、與我國創設「國際環境夥伴計畫」（IEP）機制之下，雙方在空氣品質改善、兒童健康、環境教育、海洋廢棄物處理等領域密切合作，獲得豐碩成果，嘉惠台美兩國，更為印太區域作出貢獻。外交部將與相關部會密切協調，持續與美國政府進行環保合作，尋求深化更廣泛緊密的夥伴關係。

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