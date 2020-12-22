喊「懸崖勒豬」！羅智強赴基隆點名蔡適應 護航萊豬就下架

發起「懸崖勒豬，留言+1」行動的國民黨台北市議員羅智強，今天在國民黨基隆市議會黨團開記者會，點名基隆市唯一立委蔡適應24日立院投票若敢護航萊豬，就會推動罷免，下架蔡適應。（記者俞肇福攝）

2020/12/22 17:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕含萊克多巴胺的美國豬肉明年將開放進口，立法院將於後天（24日）處理萊豬相關行政命令，國民黨台北市議員羅智強發起「懸崖勒豬，留言+1」行動，羅智強今天點名民進黨基隆市立委蔡適應，羅智強強調，蔡適應的臉書近日湧入5000則留言，勸告蔡適應不要投票挺萊豬進口，若蔡適應執意投票護航萊豬、國民黨將發起罷免行動，將蔡適應下架。

羅智強今天（22日）偕同15位國民黨基隆市議會黨團成員共同召開記者會，呼籲基隆市唯一的一席立委蔡適應，要勇敢跟蔡英文總統說不，若敢於投票支持萊豬，就將發起罷免，將蔡適應下架。

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基隆市議會副議長林沛祥指出，蔡適應擔任國防外交委員會召委，4月就知道萊豬議題，10月間卻昧著良心簽名同意萊豬進口，究竟是要拿著國人的健康跟美國交換什麼？

國民黨基隆市議會黨團書記長張芳麗痛斥政府無視於人民健康，一意孤行開放萊豬進口毒害國人，無能的政府應該下台；國民黨基隆市黨部主委蔡智穎質疑，蔡適應在選舉期間高呼「民生第一」，難道是指「進口萊豬」？呼籲蔡適應拿出良心順應民意，做出正確抉擇。

市議員呂美玲、張淵翔、鄭愷玲、宋瑋莉、莊敬聖等也怒批民進黨政府開放萊豬進口，等同於同意進口毒品，認為這樣攸關人民生命、健康，已經到達動搖國本，應該用全民公投來決定，立法院24日表決時，若有立委投下贊成票，人民就應該用選票罷免這些欺騙百姓的立委，讓支持萊豬的立委，從台灣頭到台灣尾全部下台。

羅智強說，蔡適應非但沒有反映基隆的民意，更是力挺萊豬的「萊豬大將」、「萊豬立委」，這次萊豬能出委員會進到院會進行表決，共有29位立委強力護航，其中就包括了蔡適應，蔡適應認為只要強度關山後，時間久了大家慢慢就會適應，「沒這回事！」羅智強說，絕對不容許蔡適應用這種投機取巧的方式，背叛基隆市民。

發起「懸崖勒豬，留言+1」行動的國民黨台北市議員羅智強（站立者），今天在國民黨基隆市議會黨團開記者會，點名基隆市唯一立委蔡適應24日立院投票若敢護航萊豬，就會推動罷免下架蔡適應。（記者俞肇福攝）

國民黨台北市議員羅智強今天在國民黨基隆市議會黨團開記者會，羅智強與國民黨基隆市議員齊聲呼籲，點名基隆市唯一立委蔡適應24日立院投票應該拒絕護航萊豬，否則國民黨就會推動罷免，下架蔡適應。（記者俞肇福攝）

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