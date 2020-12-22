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    立委促勞保改革問「2024挑戰大位」？ 蘇貞昌：袂啦

    行政院長蘇貞昌赴立院報告備詢，右為勞動部長許銘春。 （記者劉信德攝）

    行政院長蘇貞昌赴立院報告備詢，右為勞動部長許銘春。 （記者劉信德攝）

    2020/12/22 16:44

    〔記者林良昇／台北報導〕勞保基金2026年恐面臨破產，立法院今天進行總質詢，民眾黨立委賴香伶質詢時提到，若行政院長蘇貞昌願意在2024年解決勞保基金問題，一定要支持蘇揆挑戰總統大位，蘇揆聽了笑著搖手說，「袂啦！」他強調蔡總統有勇氣，但改革有節奏，也要擔心會操之過急。

    賴香伶質詢時指出，勞動部長許銘春曾提及要在今年底提出勞保基金改革方案；蘇貞昌答詢回應，他是講決心，總統則是展現態度，政府要負最後給付責任，撥補從今年開始，勞動部會非常慎重，有機制聽取各方意見，最後一定會向立法院報告。

    賴香伶說，可以理解今年因為疫情的關係沒有提出版本，但希望相關改革方案不要拖到2026年，更一度詢問蘇揆，2024年要選總統，蘇揆有沒有要挑戰大位？蘇揆聽了連忙笑著搖手否認說：「袂啦！」

    賴香伶表示，勞保基金改革問題留給下一任總統非常不負責任，如果蘇貞昌願意在2024年解決這問題，她一定要特別支持蘇揆挑戰總統大位，希望在2024年能提出改革方案且通過。

    蘇貞昌未允諾會在2024年提出改革方案，但強調蔡總統非常有勇氣，上任5年來推出很多改革，雖然很辛苦，但是一步步推出，就是希望改革都能成功到位，怎麼做？怎麼才對？什麼時候推出？有節奏也要很小心，有時操之過急，好事變壞事就糟糕。

    賴香伶則指出，2003年，時任勞委會主委陳菊就有提出相關改革版本，當時就確實比較有前瞻性，有心意想解決，但當時的社會沒有討論機會，建議政府能討論過去就提出的修法版本，可朝「全值涯採計」、「動態調整機制」、「政府支付責任」3面向著手。

    蘇貞昌答詢重申，蔡總統是很勇敢改革的人，他作為行政院長，要負責把事情做好，兩個配合下，社會覺得一定要面對，有一套機制，就不要大家在吵來吵去，照機制走，他很能接受。

    立委賴香伶質詢。（記者劉信德攝）

    立委賴香伶質詢。（記者劉信德攝）

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