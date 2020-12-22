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    首頁　>　政治

    「我叫你惦惦！」賴士葆、蘇貞昌立院拍桌互嗆

    行政院長蘇貞昌22日赴立院報告備詢，右為衛福部長陳時中。 （記者劉信德攝）

    行政院長蘇貞昌22日赴立院報告備詢，右為衛福部長陳時中。 （記者劉信德攝）

    2020/12/22 12:42

    〔記者黃欣柏／台北報導〕含萊克多巴胺美豬即將於明年元月一日開放進口，國民黨立委賴士葆今在立院質詢時，與行政院長蘇貞昌就相關議題進行攻防，過程中賴因不滿蘇揆未經他允許就回答，氣得拍桌要蘇揆「惦惦」，而蘇揆也當場拍桌反嗆，雙方一度爆出火藥味。

    賴士葆今質詢提到，距離萊豬開放進口只剩7個工作天，目前多個地方政府都透過地方自治條例要求瘦肉精零檢出，根據「地方制度法」規定，地方有權制定相關自治條例，請蘇揆與衛福部長陳時中回去讀讀法規，不要做出違法裁定。

    由於當時蘇揆面帶微笑，賴士葆表示：「你現在在笑，我知道，是因為你知道被我抓到了！」隨後準備質詢其他議題，不料此時卻被蘇揆反酸他是在笑賴士葆這次講的與上次不同，上次賴才說要教地方用主決議的方式，不要報上來中央，卻講到連自己都忘記。

    對於蘇揆突然搶話，原已準備質詢其他議題的賴士葆大感不滿，當場拍桌怒嗆「我叫你惦惦」，而蘇揆也不甘示弱，拍桌要賴「不要拍桌」，雙方接連互相拍桌數次，過程中賴更不斷批評蘇揆「反質詢」，蘇揆則強調「拍桌子沒有用」、「你問我，我回答你啊」，並要賴「有點修養」，直到賴同意不再拍桌，雙方才結束這場爭吵。

    立委賴士葆與行政院長蘇貞昌針鋒相對，相互拍桌。 （記者劉信德攝）

    立委賴士葆與行政院長蘇貞昌針鋒相對，相互拍桌。 （記者劉信德攝）

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