再指萊豬比吃毒更恐怖 蘇偉碩︰立院拒馬如「隔絕民意高牆」

醫師蘇偉碩22日中午前往立院門口，聲援發起野薑花運動反萊豬靜坐抗議的前立委沈智慧，並共同要求立法院記名表決。（記者劉信德攝）

2020/12/22 15:14

〔記者陳昀／台北報導〕反萊豬醫師蘇偉碩日前公開聲稱萊劑比搖頭丸毒250倍，被衛福部以散布不實訊息告發後，蘇改口稱萊劑毒性為搖頭丸4分之1，衛福部長陳時中也軟化說「不排除不提告」。蘇偉碩今再表示，進口萊豬比吃毒更恐怖，不是說毒性比毒品更強，而是管理上會比毒品更可怕，呼籲蔡總統撤回成命，他並指著立院外的拒馬說「這就像一座隔絕民意的高橋」。

絕食送醫後出院的國民黨立委沈智慧今重回立院前發起野薑花運動2.0，拜會立法院朝野黨團遊說反萊豬，蘇偉碩前往聲援。蘇偉碩表示，目前現象政府比讓人民吃毒更恐怖，一般毒品因為很多人非法使用，醫學界了解其短期或長期的反應，但萊克多巴胺並非人體或動物用藥，沒有任何醫學研究可以好好追蹤使用後短期或長期的症狀，在連臨床醫生也不曉得的狀況下慢性中毒，這也是歐盟之所以不讓萊劑進入食物鏈的原因。

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「我不是說毒性比毒品更強哦，而是在管理上會比毒品更可怕！」蘇偉碩表示，毒品服用過量死掉還知道原因，可是萊克多巴胺無從研究，其實更可怕，而且還含在食品中無意就吃到，因此他一再呼籲暫停腳步，現在還來得及，24日才表決，只要蔡英文一念之間懸崖勒馬就可以撤回成命，他並指著立院外的拒馬說，這些拒馬就像一座隔絕民意的高牆，民眾的聲音在外面，立法院聽不到基層民意。

蘇偉碩表示，希望新任美國總統上台後，台美雙方可以在務實、基於科學證據、雙方人民有好健康的條件下，好好的重新談判，雙方各謀其利、兩全其美，雖然衛福部不願意撤告、也撤不了，但沒關係，科學證據不會在政權壓力下屈服，就算蔡政府強行開放萊豬，我們還是有信心把萊豬趕出台灣。

沈智慧呼籲，萊豬決戰點就是24日立法院會表決，國會否決權也是蔡政府最好的下台階，若民進黨立委以人數優勢強行通過，她將號召所有民間團體對這些只顧黨意不顧民意的立委展開罷免行動，請蔡總統不要用黨揆黑手強迫民進黨立委支持萊豬，「妳自己不用連任，會使民進黨立委走上斷頭台，罷免十之八九會成功，未來民進黨可能將不再是最大黨。」

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