成立慢且跟北市重疊 中市「捷運事故審查委員會」挨批

中市議員質疑「捷運事故審查委員會」，不但成立慢且跟北市有重疊。（記者蘇金鳳攝）

2020/12/22 14:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天進行中捷綠線事故報告，市議員黃守達表示，北市府成立「調查報告審查委員會」，台中市要成立「捷運事故審查委員會」，台中市不但比台北市慢，兩市都成立委員會，屆時是聽誰的？根本就是雙頭馬車，疊床架屋。

市長盧秀燕表示，兩者沒有疊床架屋，台北市是要調查真相，台中市的「捷運事故審查委員會」是安全把關，且這2週就會成立，最後結果當然是聽台中市政府。

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北捷局今天到台中市議會報告，市議員黃守達表示，台中因應捷運事故成立的「捷運事故審查委員會」，至今完全沒進度，究竟有沒有決心要處理好捷運的問題？盧市府心態實在可議。

黃守達指出，12月11日北捷局提供的簡報，有提到「柯市長指示成立故障調查報告審查委員會」，12月14日盧市長也宣布要成立「捷運事故審查委員會」，難道是盧秀燕奉柯市長指示才成立嗎？還是其實是盧市府沒招了，所以才跟風台北市政府？ 屆時審查結果若有出入要聽誰的？根本就是雙頭馬車，疊床架屋。

黃守達並質疑，12月14日中市政府就宣布將成立「捷運故障審查委員會」，但自11月21日捷運綠線事故發生以來，已過了一個月，現在名單也沒個影子，依然持續籌組中。

而北捷局的調查報告審查委員會已列有具體專家學者的名單，甚至已經開了兩次會。連這個台中市政府都慢台北市政府一拍，盧市長真的有在重視台中捷運嗎？還是道歉完做個樣子，剩下的都給川崎重工跟北捷就好了嗎？這樣市民還能信任盧市府？能把捷運的通車安全監督好嗎？

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