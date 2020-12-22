扯！ 高市議會預算審不完 最後一天上午又流會

高市議會預算審不完，最後一天上午10點的議事廳，空蕩蕩一片。（記者葛祐豪攝）

2020/12/22 11:24

首次上稿10:43

更新時間11:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕真的是扯！高雄市本會期總預算審不完，只審了約1/3，今天是二、三讀議程的最後一天，原本議程是早上9點半開議，結果到了10點，只有18名議員簽到，連3成都不到，上午11點因人數不足，又宣布散會，可能得在明年1月加開臨時會。

高雄市議會正審查明年度預算，但每當審議市府提案及總預算時，國民黨議員總會提議清點人數的「額數」問題，日前曾經連續7天，因出席人數未過半而流會，遭批消耗公務人力。

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高雄市議會共有65名議員，今天是二、三讀議程最後一天，原本是早上9點半開議，結果到10點，只有18名議員簽到，連3成都不到，坐在議場內的議員只有黃柏霖、邱俊憲、黃捷3位議員，列席備詢的官員只能先在場外乾等。

10點簽到的議員，包括議長曾麗燕、副議長陸淑美、邱俊憲、黃柏霖、林于凱、李雅慧、黃捷、范織欽、李順進、陳致中、吳利成、李喬如、林富寶、黃紹庭、黃天煌、張漢忠、陳若翠、吳銘賜。

民進黨議員邱俊憲昨晚則在臉書，貼出桌上一疊待審預算書的照片，並表示這只是一部分，他無奈表示「對市民有夠抱歉，雖然這次會期已經多加了10天時間，但仍有很多預算還沒通過。」

邱俊憲說，1年前的韓市長請假不到議會，預算都一毛未刪通過了，現在陳其邁按部就班的到議會接受監督，相關的備詢與答詢表現，相信大家市民也看在眼裡，希望議會可以展現審議的效能。

高雄市議會本會期將於明天閉幕，目前只審完民政、社政的總預算案，正在審議財經總預算，大約只審了約1/3，後續還有教育、農林、交通、警消衛環、工務等部門總預算還沒審，就算今天挑燈夜戰，預算也幾乎審不完，可能於明年1月加開臨時會審議。

對於頻頻流會，導致總預算審不完，市議會民進黨團強調，民進黨團人數未過半，就算甲級動員也沒用，指責國民黨用不當議事手段，想要拖延預算審議。

國民黨團則反批說，以前韓市長在任時，民進黨團也用同樣手法，且這次審預算，有些民進黨議員自己也不來。

一直到上午10點47分，高雄市議會出席人數才達到法定半數的33人，議長曾麗燕於上午10點50分宣布開會。

不過，議員李順進又提出清點人數的「額數」問題，清過清點，場內議員只有27人，不足半數，上午11點10分，議長曾麗燕宣布散會，下午3點繼續開會。

上午10點，坐在議場內的議員只有黃柏霖、邱俊憲、黃捷3位議員。（記者葛祐豪攝）

民進黨議員邱俊憲昨晚在臉書，貼出桌上預算書一疊的照片，無奈表示「對市民有夠抱歉」。（取自邱俊憲臉書）

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