美豬將上演表決大戰 蘇揆盼綠委「為台灣需求一致投票」

立法院院會週四審議放寬美豬進口相關行政命令等議案，朝野在國會攻防進入最後階段。（資料照）

2020/12/21 17:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院24日加開院會，將上演美豬法案表決大戰，行政院長蘇貞昌今天中午與民進黨立委召開行政立法協調會報，就美豬攻防交換意見。行政院秘書長李孟諺會後表示，蘇貞昌院長在會中強調，台灣不能自外於國際貿易，這就像去年同婚施行法，雖然社會有很多質疑，但為了台灣的需求，希望黨團成員一致投票，相信會獲得國人認同。

行政院秘書長李孟諺說，今天行政立法協調會報針對24日美豬行政命令相關議題與黨籍立委討論。會中也有立委發言，對於3個多月以來美豬議題立院攻防與院長交換意見。

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李孟諺轉述，蘇貞昌院長在會中表示，政府絕對會維護國人的健康，標示跟著肉品走，他絕對全力把關食安。會從產地到餐桌，明白標示，讓國人可以安心選擇。院長也強調，台灣是以外貿為導向，要與各國貿易往來，不能自外於國際貿易的規則。

李孟諺並說，會中也有立委提到，尚有部分學校未與營養午餐業者換約，蘇院長也說，教育部預計12月23日完成所有學校簽約採購契約範本，全面採用台灣食材。

李孟諺還提到，蘇院長也以去年5月同婚施行法通過為例，他表示，雖然現在社會有很多質疑，但希望黨團成員為了台灣的需求一致投票，相信終究會獲得國人認同。

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