因公受傷須就醫7次才有慰問金 周春米批政府成最沒道義雇主

民進黨立委周春米。（記者謝君臨攝）

2020/12/21 12:12

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委周春米接獲農政單位公務員投訴，指其執行公務稽查時，不慎從高度跌落，導致輕微腦震盪及4顆門牙斷裂，卻因法規上的限制，「最少要連續住院未滿14日或未住院而須治療7次以上，才發給1萬元」，讓他無法請領任何國家給付；對此，周春米質疑，政府儼然成了「最沒道義的雇主」。

立法院司法及法制委員會今排審刑法、公職人員財產申報法、民事訴訟法等修正草案等3案，銓敘部次長朱楠賢列席備詢。

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周春米質詢指出，隨著公務員的業務範圍日漸龐大，職業風險也逐漸升高，因公受傷的事件時有所聞；但她接獲投訴，公務員因執行公務導致受傷，竟然因為相關法規的缺漏，導致時常無法請領任何的給付或慰問金，對公務員不公平。

周春米表示，有農政單位公務員執行公務稽查時，因不慎從高處跌落，導致輕微腦震盪及4顆門牙斷裂。後續該員看診、補牙、回診等，歷經各種折騰，卻因為法規上的限制，導致無法請領任何的國家給付，只能摸摸鼻子自認倒楣。

周春米說，這一切肇因於「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」，該辦法規定，公務員要請領慰問金，最少要連續住院未滿14日或未住院而須治療7次以上，才發給1萬元。投訴人牙齒斷裂又腦震盪，卻只因沒有住院醫療，就診也未達7次，因此沒有獲得任何給付，政府儼然成了「最沒道義的雇主」。

周春米指出，依現行法規，公務員只有因公死亡、失能，才能獲得國家給付。另外，住院治療14天以上或治療7次以上才可請領慰問金。單純以就診次數作為是否給予慰問金的標準，實在是不合理。請銓敘部務必檢討，應該是用傷勢的嚴重性、危害性以及對生活的影響來做區分，不是用就診次數做為標準。

朱楠賢回應，是否以就診次數作為發放慰問金的標準，確實有討論空間，目前這部分已經跟行政院人事行政總處開了多次會議，正在研修發給辦法。3天內會給委員一個報告，說明未來慰問金發放標準的修正方向。

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