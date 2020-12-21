民進黨民調》蔡總統2020表現60.9％滿意、36.6％不滿意

民進黨召開2020台灣總體表現民調記者會，由民進黨立委鄭運鵬、羅致政主持。（記者楊淳卉攝）

2020/12/21 11:29

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今召開記者會公布「2020台灣總體表現民調」，針對蔡政府在防疫、經濟、外交等表現調查。結果顯示，不分藍綠民眾皆高度肯定台灣防疫表現，而對總統蔡英文這一年來表現，60.9%民眾滿意、36.6%不滿意。民調也對民眾不滿意蔡總統一年表現主因做開放式問卷，有7.7%民眾回答「不滿意開放美豬牛進口政策」。

民進黨公布最新民調，也就民眾政黨傾向交叉分析。結果顯示，僅在「與世界各國相比，台灣的防疫表現」調查中，泛綠、泛藍、及中間選民民眾皆高度肯定，對蔡政府這一年在防疫、經濟、外交等表現之調查，則受到政黨傾向影響，泛綠及泛藍民眾意見迥異。

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問及「台灣與世界各國相比，台灣防疫表現」，總體上，認為比較好的民眾有95.1%、比較差1.6%。其中，泛綠99.5%認為比較好、0.3%認為比較差；泛藍91.1%認為比較好、3.7%認為比較差；中間選民91.5%認為比較好，2%認為比較差。而比較「蔡政府一年來防疫表現」，83.5%滿意、12.5%不滿意。泛綠98.3%、1.4%不滿意；泛藍67.4%滿意、28.5%不滿意；74.7%滿意、16.9%不滿意。

蔡政府這一年來整體表現，60.9%滿意、36.6%不滿意。泛綠93.7%滿意、6.3%不滿意；泛藍17.5%滿意、80.4%不滿意；中間選民46.3%滿意、47.6%不滿意。

蔡政府這一年經濟表現，總體58%滿意、36.4%不滿意。泛綠85.8%滿意、11.4%不滿意；泛藍26%滿意，69.8%不滿意；中間選民42.3%滿意，47.6%不滿意。

蔡政府防疫表現，83.5%滿意、12.5%不滿意。泛綠98.3%滿意、1.4%不滿意；泛藍67.4%滿意，28.5%不滿意；中間選民74.7%滿意、16.9%不滿意。

蔡政府這一年外交表現，56.6%滿意、36.7%不滿意。泛綠87%滿意、10.1%滿意；泛藍20%滿意、75.1%不滿意；中間選民39.8%滿意、46.6%不滿意。至於「這一年來世界各國對台灣好感度」，78.1%認為有增加、12.4%認為減少。

蔡政府這一年維護兩岸立場表現，55.5%滿意、38.7%不滿意。泛綠87.3%滿意、9.8%不滿意；泛藍14.6%滿意、81.7%不滿意。中間選民41.8％滿意、47.5%不滿意。

蔡政府這一年國防表現，59.1%滿意、34.8%不滿意。泛綠84.9%滿意、12.3%不滿意；泛藍27.3%滿意、67.2%不滿意；中間選民42.4%滿意、46.7%不滿意。

民調也針對滿意及不滿意蔡政府一年表現主因開放式調查。滿意部分，有29.1%民眾回答防疫為最高；不滿意部分，有7.7％回答開放美豬牛為最高，其次為7.4%民眾回答不滿意經濟表現。

此外，在政黨傾向，31.4%回答民進黨、16.2%國民黨，兩黨差距15.2%；接續為民眾黨8.9%、時代力量6.1%、基進黨3%、中間選民22.3%，其他12.2%。

民進黨立委鄭運鵬表示，從民調來看，防疫凝聚台灣並成為全民共識，在經濟部分，大部分人在年初對台灣經濟沒信心，但蔡政府過去四年打下基礎，才能在今年疫情在國內和世界異軍突起，在全球疫情逆風下還能維持高經濟成長且讓國人滿意，這是不容易的成績。

民進黨立委羅致政指出，將近八成民眾認為國際社會對台灣好感動增加，過半民眾也肯定總統執掌的外交、國防、兩岸事務。此外，蔡總統為第二任期，這個時期的滿意度，高於前兩任總統當時的滿意度，但我們不會以此自滿，高民調是展現國人過去一年展現的成果。

此次民調執行單位為民進黨，調查日期為2020年12月18日至19日，有效樣本1120份，室話佔總樣本數50.9%、手機49.1%。在95%信心水準下，抽象誤差為正負2.9%。民調並以年齡、性別、戶籍加權，資料依照內政部公布20202年1月人口統計資料。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今21日出席「2020台灣總體表現民調記者會」，向媒體說明民調結果。（記者塗建榮攝）

民進黨立委羅致政今21日出席「2020台灣總體表現民調記者會」，向媒體說明民調結果。（記者塗建榮攝）

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