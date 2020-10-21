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    議員批振興加碼綁悠遊卡達成率僅35％ 柯文哲堅稱「政策成功」

    台北市長柯文哲。（資料照）

    台北市長柯文哲。（資料照）

    2020/10/21 20:11

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今赴北市議會報告施政計畫暨總預算案，北市議員吳沛憶批，台北市政府假振興經濟之名追加7億災害準備金預算，卻用來推敬老卡綁定悠遊卡，至今不僅未見成效，而市府原估綁定可達61萬人，但至今卻僅約21萬餘人，明顯成效不彰，痛批柯文哲將災害金當作無現金交易的實驗工具。

    柯文哲表示，目前長輩敬老卡綁定悠遊卡比例約達40%，11萬人刷完3000元補助，已讓台北基礎建設往前跨一步，直言此是成功政策，且是搭著中央的振興計畫，明將針對E化無現金交易進行報告。

    吳沛憶質詢時指，北市府今年7月追加7億災害準備金至議會審查，用以推行悠遊卡振興加碼方案，當時議會憂市府假借振興名義，挪支災害金及社福金推廣悠遊卡，毀壞財政紀律，故通過譴責案，市府亦為此道歉，但執行至今卻未見成效報告。

    吳沛憶進一步說，當時市府預計花費6.1億元，且動員基層宣傳說明，評估將有61萬人為加碼金1000元綁定悠遊卡，然而至今實際僅21.8萬人綁定，比例約35％，實際拿到千元補助的人數僅16萬人，成效慘不忍睹。

    「政策是成功的」，柯文哲認為，達成率本來就不可能達100%，且存在數位落差，要讓長者使用無現金交易並不容易，此仍是很大的社會進步；但吳沛憶批，即便數位時代的高中職學生綁定率也只有25%，問題非數位落差，而是市民不想用，要求市府檢討，柯則承諾，明提出振興加碼成效報告。

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