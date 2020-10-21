陸委會23日辦國際研討會 薛瑞福將發表專題演講

陸委會本週五舉行「當前中國大陸發展與治理問題」國際研討會，美國2049計劃研究所首席執行官薛瑞福（見圖，美聯社資料照）也將發表專題演講。

2020/10/21 16:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為關注中國發展現況及內外挑戰對兩岸與區域情勢的影響，陸委會本週五（23日）將在台北遠東國際大飯店舉行「當前中國大陸發展與治理問題」國際研討會，陸委會主委陳明通將出席開幕致詞，對外說明近期兩岸情勢發展及政府政策立場；美國2049計劃研究所首席執行官薛瑞福（Randall G. Schriver）也將發表專題演講。

陸委會今日表示，因疫情影響，本次研討會邀請外國學者以視訊連線，或預錄影片方式參與，包含前美國國務院副國務卿、美國雪城大學講座教授史坦伯格（James Steinberg），前美國國防部印太事務首席副助理部長、2049計劃研究所首席執行官薛瑞福也會發表專題演講。

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此外，健康照護新創公司Care Zone總裁暨執行官Jonathan Schwartz，加拿大亞太基金會研究學者孔揚（Yoel Kornreich），加拿大英屬哥倫比亞大學助理教授Manfred Elfstrom，美國加州大學聖地牙哥校區全球衝突與合作研究所主任張大銘（Tai-ming Chung），香港大學講座教授陳志武等；以及國內多位重要學者專家也將與會共同研討。

陸委會指出，中國今年面臨疫情、水患及美中對抗等內外挑戰，中共官方仍堅稱將如期完成今年經社發展目標，透過本次國際研討會學者專家的觀察分析，將有助我們更客觀瞭解中國大陸各領域發展現況、中共政權治理問題，以及社會與人民的真實訴求，以利研判北京當局在遭逢變局時所可能採取的對外作為，及對區域安全及兩岸關係的可能影響。

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