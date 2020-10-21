新黨挺中天、鄭惠中重提掌摑鄭麗君 政院︰譴責暴力

新黨今天以捍衛百分之百新聞自由，反對NCC關中天電視台為主題，邀集藍天行動聯盟、藍營中華天朝、第三勢力333政黨聯盟、公民監督平台、鄭惠中等人與團體赴NCC挺中天。（讀者提供）

2020/10/21 12:40

〔記者李欣芳／台北報導〕針對中天新聞台換照爭議，新黨今天上午到國家通訊傳播委員會（NCC）前陳情抗議，反對NCC要關掉中天，現場並邀請曾掌摑前文化部長鄭麗君的資深藝人鄭惠中致詞，鄭惠中說，當初她為什麼會動手，因為「我們碰到那些人都不是人類，他們是畜生，畜生是聽不懂人話的」，聽不懂的話，她只好動手，引發現場歡呼。對此，行政院今天譴責暴力言論。

新黨今天以捍衛百分之百新聞自由，反對NCC關中天電視台為主題，邀集藍天行動聯盟、藍營中華天朝、第三勢力333政黨聯盟、公民監督平台、鄭惠中等人與團體赴NCC挺中天。

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現場介紹鄭惠中就是到前總統李登輝追思會現場潑漆與掌摑鄭麗君的人，鄭惠中則解釋，當初為什麼會動手，因為她話不多，話也講得不好，「我們碰到那些人都不是人類，他們是畜生，畜生是聽不懂人話的，聽不懂人話怎麼辦，我們就只好動手，所以大家就是要這麼認真，他多兇我們要比他多兇才會有用的」。

行政院發言人丁怡銘表示，各政黨或民眾集會表達對於各新聞台的支持，台灣是自由民主的國家，人民享有自由集會的權利，政院予以尊重。但是相關政黨邀請曾經對前文化部長鄭麗君暴力相向的藝人，還持續拿已經認錯道歉的掌摑事件當作宣傳，散播「他們是畜生，他們聽不懂人話只好動手」等言論，是對社會做了不良示範，政院表示遺憾並譴責暴力言論。

丁怡銘表示，政院還是要重申立場，新聞自由受憲法保障，但新聞頻譜是全民的公共財，並非一旦取得就可以不受法律限制、終身世襲的權利。NCC委員們根據法令，獨立行使職權，依照專業審查各新聞台執照到期後的換照許可，政院不會干預。

新黨今天上午到國家通訊傳播委員會（NCC）前陳情抗議，反對NCC要關掉中天，現場並邀請曾掌摑前文化部長鄭麗君的資深藝人鄭惠中致詞。（資料照）

針對新黨邀請曾掌摑前文化部長鄭麗君的資深藝人鄭惠中致詞說，當初她為什麼會動手，因為畜生聽不懂人話，她只好動手，對此，行政院發言人丁怡銘譴責暴力言論。（資料照）

新黨今天以捍衛百分之百新聞自由，反對NCC關中天電視台為主題，邀集藍天行動聯盟、藍營中華天朝、第三勢力333政黨聯盟、公民監督平台、鄭惠中等人與團體赴NCC挺中天。（讀者提供）

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