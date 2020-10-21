聲援中天換照案 謝龍介：盼與清德兄攜手捍衛言論自由

謝龍介希望能與好友「清德兄」攜手合作，捍衛真正的言論自由！（記者蔡文居攝）

2020/10/21 11:46

〔記者蔡文居／台南報導〕針對中天電視台換照審查，面臨撤照危機，國家通訊傳播委員會（NCC）將於本月26日召開聽證會。國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介今天受訪表示，言論自由對中華民國民主發展相當重要，請蘇揆懸崖勒馬，並呼籲「清德兄」副總統賴清德，這個時候應該站出來，發出正義之聲。他希望能與清德兄攜手合作，捍衛真正的言論自由！

謝龍介表示，兩岸之所以不同，就是台灣擁有言論自由，這對我們中華民國民主發展相當重要，如果說受到箝制的話，那台灣過去在世界上所累積下來的信用和努力的成果，將功虧一籄。他誠懇建議蘇院長「是不是應該懸崖勒馬，我也希望好朋友『清德兄』，這個時候應該出來，發出正義之聲。」

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謝龍介說，不管哪一個媒體，縱使是強烈批判我們的媒體，不管媒體是怎麼批判，只要是可受公評之事，每一個公眾人物就必須受到嚴格的檢驗。今天如果對一個特定的媒體用種種理由來箝制，最後扼殺這個媒體。這是我們每一個人所不願意看到的。

他表示，當然，媒體自律也是一個很重要的課題。我們希望讓世界上看到台灣就是因為我們的媒體生態是百家爭鳴、百花齊放，媒體蓬勃發展，什麼聲音都有，呈現台灣今天的民主成果。

他說，「希望院長回頭！清德兄這個時候應站出來講話，這對你的歷史定位就能夠更上一層樓，對你未來要爭大位，我想也會得到人民的肯定。」「讓我們攜手合作，捍衛真正的言論自由！」

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