中市府連番政治動作挑動綠營 鷹派：蔡其昌動起來..

立委蔡其昌日前至南陽國小會勘並表示會代為爭取經費，未料馬上被盧秀燕市長隨後買單，黨內鷹派抬頭，要求蔡其昌選市長「責無旁貸」要動起來。（圖:蔡其昌提供，文:記者唐在馨攝）

2020/10/21 11:18

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市長盧秀燕任期即將滿二年，由於任內強調不分黨派，先前傳出不少綠營議員私下都說:「盧秀燕會做人」，藍綠氛圍並不緊繃，但本週連續發生盧市府「搶功」綠立委的情況，尤其是都跟立委蔡其昌有關，據悉，黨內鷹派抬頭，要求：蔡其昌動起來，想選市長必需有更強力的動作。

而據悉，面對黨內鷹派抬頭，蔡其昌私下曾表示，盧秀燕老是要「讓大家想到他」，他也沒辦法，看來要他參選市長已是「責無旁貸」，但記者再問蔡其昌，他則低調說，目前先不談他要不要選市長，但盧市府一再激化藍綠對立，對市政並無幫助。

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台中市府是在本週一由盧秀燕及立委江啟臣一起去會勘豐原南陽國小，當場宣佈補助學設備，但事實上先前蔡其昌也和議員謝志忠到同一學校，並允諾向中央爭取經費，沒想到隨後被盧秀燕「搶買單」，當天蔡其昌只有說：歡迎盧市長多多多搶買單的行為。

未料，昨天中市府主動發新聞稿，表示動漫館留在台中，文中只感謝立委楊瓊瓔幫忙爭取，立即引發民進黨立委黃國書等人抗議，新聞局長黃國瑋道歉，也隨即表示感謝蔡其昌，黃國書及張廖萬堅等民進黨立委爭取。

對此，蔡其昌的子弟兵，民進黨黨團總召陳世凱今天已在臉書發文炮轟，強調這項建設是中市所有泛綠立委都有爭取，盧市府先抹滅再道歉，螺絲鬆了。

而據悉，由於二次事件都跟蔡其昌有關，而目前台中泛新潮流系立委佔多數，盧市府一連二次的動作，讓黨內鷹派抬頭，已要求蔡其昌選市長的力道「要再大一點」。

而這個動作會不會讓台中綠營另一股力量，交通部長林佳龍所屬的正國會也開始有動作？恐怕將成為另一觀察焦點。

盧秀燕（左四）到南陽國小會勘以及昨天中市府發新聞稿只感謝楊瓊瓔，被認為政治動作明顯，引起綠營反彈。（圖:歐素美攝，文:記者唐在馨）

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