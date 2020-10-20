謝國樑自稱杭特友人後刪文 張之豪批：太子外交就免了

美國民主黨總統候選人拜登次子杭特拜登（右）近日被爆出「電郵門」風波，國民黨前立委謝國樑（中）6月曾在臉書貼出與杭特拜登合照，自稱是好友，建議台灣交朋友應該廣泛多元保持彈性，10月20日被網友翻出後，貼文已刪除。（資料照，圖擷取自謝國樑臉書）

2020/10/20 22:23

〔記者楊淳卉／台北報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）近日被爆出「電郵門」，有網友翻出國民黨前立委謝國樑6月曾發文貼出合照指稱與杭特是「朋友」，建議台灣「交朋友應該廣泛多元保持彈性」，但貼文已刪除。民進黨基隆市議員張之豪批評，這種「所有民主國家都唾棄的太子外交，就免了吧」。

張之豪指出，不分黨派，美國已經改變了過去對中國「和平演變」的立場，而採取「堅守自由民主陣營」的立場。台灣不是偏頗靠向誰，而是以台灣利益為出發，只要對台灣好的，我們絕對樂意接受。

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張之豪指出，在這些大國外交之間，也看到另外一股暗流蠢蠢欲動，就是在說那些檯面下，利用大國角力下，「黑龍轉桌」的「掮客們」，近日來被媒體揭露的民主黨總統候選人拜登的兒子杭特拜登，就是標準的案例。

張之豪指出，根據媒體報導，杭特拜登2011年4月曾秘密訪台，美國太子黨的投資夥伴們當然也是搭上中國太子黨、國民黨太子黨政二代的投資夥伴，當時到場的國民黨政二代就是時任行政院長吳敦義的女兒吳子安，為在場人士牽線的叫林俊良，就是穿梭於各國政要高層多年的台商，林俊良也正是「基隆二信公子」謝國樑學成歸國接任家族事業「公誠證券」副董事長時聘請來的總經理。

張之豪表示，前立委謝國樑幾個月前在臉書上大方秀出與杭特拜登的合照，表示兩人是舊識，並藉此闡述蔡英文政府切莫「只押寶一邊」，並舉例自己就認識美國民主黨的友人，但這個友人不是他人，正是現在醜聞纏身的杭特拜登。

張之豪指出，民主黨陣營面對這起醜聞是切割切割再切割，這種「太子黨」的掮客行為，在美國的政壇，也是絕對的禁忌。不論是民主黨、或是共和黨，都對這種政二代、太子黨的國際掮客行徑，絕對譴責。

張之豪表示，一個國家應該要有的外交關係，是政府之間的，是國家高度的經貿夥伴、戰略夥伴，而不是家族事業與靠爸事業的私事。台灣確實有押寶，蔡英文政府確實有押寶，我們押的寶，是台灣國家利益，「所有民主國家都唾棄的太子外交，就免了吧」。

張之豪臉書貼文：

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