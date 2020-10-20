「與杭特是朋友」前藍委謝國樑：交友應廣泛多元保持彈性

美國民主黨總統候選人拜登及其次子杭特（右）近日被爆出「電郵門」，中國國民黨前立委謝國樑（中）6月曾在臉書貼出合照，發文指稱與杭特是朋友，建議台灣交朋友應該廣泛多元保持彈性，今日被網友翻出嗆爆。（圖擷取自謝國樑臉書）

2020/10/20 19:36

首次上稿 19:23

更新時間 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選倒數，民主黨候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）近日被爆出「電郵門」，引起軒然大波；有網友今（20）日翻出，中國國民黨前立委謝國樑6月曾發文，貼出合照指稱與杭特是「朋友」，建議台灣「交朋友應該廣泛多元保持彈性」，該篇貼文今日晚間疑似已刪除。

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謝國樑6月17日在臉書發布與拜登次子杭特的合照，他當時表示，與杭特從2014年結識，兩人曾簽約合作一個新電影計畫，最後電影沒有拍成，但朋友關係仍在。

謝國樑在貼文內說，除了杭特以外，他跟不少民主黨新一代是不錯的朋友，「我真心建議現在執政的民進黨政治高層，台灣在美國總統大選這一個變局，必須保持多元彈性；不能全部壓寶在現任總統川普的身上，對於其他政黨的候選人像拜登，應該也要適度的接觸與關心。不能重蹈2016年狀況，據我了解當時的政府幾乎全部壓寶希拉蕊，投票結果出來後，竟然是川普當選，所有對美的關係也瞬間大幅震盪」。

謝國樑指出，拜登與川普對中國的策略和思維大為不同，「若是川普當選，他勢必會利用台灣跟中國大陸繼續博奕；然而如果是拜登當選，我可以想像這位阿伯應該會希望兩岸緩和一些，主要是不希望台灣與中國大陸有太多衝突，增添美國的麻煩，這兩者的思維其實是不太相同的」。

謝國樑：我知道中國與拜登關係不錯

謝國樑強調：「我知道的是，中國大陸其實也積極與拜登維持不錯的友好關係，我們如果只壓單邊，如果屆時拜登當選，台灣就會相對喪失優勢與先機。所以，我才會想要提醒蔡政府，國際關係本來就是必須看近也要看遠，如履薄冰，思考面向應該更多元，面對世界的千變萬化，台灣交朋友也應該廣泛多元保持彈性。」

針對謝國樑提醒政府「勿壓單邊」的貼文，許多網友留言表示，「吃銅吃鐵幾億幾億賺飽飽的人你說他過得不大順遂？是在哈囉？」、「政府不會壓寶，但咱們老百姓，想喜歡誰就喜歡誰」、「講的一副台灣是麻煩製造者一樣，應該是要請中華人民共和國別鬧事吧！」、「美國仔都知道杭特是經典敗家子，還貼」、「@美國在台協會AIT，我一向不囉嗦的」。在貼文被翻出後，謝國樑目前已經將其刪除。

謝國樑6月17日在臉書發布與拜登次子杭特的合照，他表示，杭特與他從2014年結識，兩人曾簽約合作一個新電影計畫，最後電影沒有拍成，但朋友關係仍在。這篇貼文今晚疑似已刪除。（圖擷取自謝國樑臉書）

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