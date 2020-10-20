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    金門戰車殉職車長林楷強公祭 總統頒褒揚令︰感謝從軍捍衛國土

    2020/10/20 12:03
    殉職上士林楷強公祭，總統蔡英文頒贈褒揚令，由林父代表收下。（記者許麗娟攝）

    殉職上士林楷強公祭，總統蔡英文頒贈褒揚令，由林父代表收下。（記者許麗娟攝）

    〔記者許麗娟／高雄報導〕金門防衛指揮部烈嶼守備大隊M41A3戰車車長林楷強，10月8日在完成戰車基地普測任務後，返駐地途中因戰車翻覆殉職，今在高雄市立殯館舉行公祭，總統蔡英文以三軍統帥身分頒贈褒揚令，並感謝林楷強加入國軍，保護這片我們生活的土地。

    　27歲的林楷強大學畢業後入伍服役，並簽下4年志願役在金門從軍，原定明年4月退伍，卻不幸發生意外身亡，經家屬將骨灰帶回高雄後，今舉行公祭，上午9點陸軍司令上將陳寶餘追晉林楷強為上士，並追頒陸光乙種獎章、覆蓋國旗，典禮現場也播放追思影片，由軍中同袍、家屬訴說對其思念，場面相當哀戚。

    總統蔡英文向林楷強的父母、哥哥及親友等人致哀。（記者許麗娟攝）

    總統蔡英文向林楷強的父母、哥哥及親友等人致哀。（記者許麗娟攝）

    　總統蔡英文9點30分在國防部長嚴德發的陪同下進入會場，由林楷強父親代表接下褒揚令，蔡英文表示，林楷強因公殉職是國軍及國家的損失，她代表國人前來追思並致上最高敬意，感謝他為國犧牲奉獻，國家安全要有國軍弟兄來守護，希望國軍把悲傷化為力量，繼續堅守崗位，不僅為保衛國家，也代替林楷強繼續守護家門。

    　蔡英文保證，將儘速完成新式戰車採購，優先調整適宜戰車到烈嶼地區，成為部隊訓練的最佳後盾，並感謝林家人對其從軍的支持，同時也感性地向在天之靈的林楷強說聲謝謝，感謝他加入國軍保護這片我們生活的土地，全體國人一定會記得他的犧牲，他是我們的驕傲，深深以他為榮，「楷強，你的任務結束了」。

    議員陳明澤代表家屬念感謝文時，林母幾度難過到站不穩，緊握著林父的手。（記者許麗娟攝）

    議員陳明澤代表家屬念感謝文時，林母幾度難過到站不穩，緊握著林父的手。（記者許麗娟攝）

    　林楷強家屬則由市議員陳明澤代表致詞，向軍方及各界表達謝意，致謝詞期間，林母幾度傷心欲絕到幾乎站不穩，並緊牽著林父的手，文中感謝國防部全力協助家屬處理林楷強身後事宜、事發時軍中發揮的同袍愛，以及所有給予他們協助的軍方各單位和長官，最後深深鞠躬致意，而高雄市長陳其邁、立委邱志偉、趙天麟等人也前往公祭追思。

    林楷強的公祭會場外，其軍中同袍、親友紛紛寫下對其思念。（記者許麗娟攝）

    林楷強的公祭會場外，其軍中同袍、親友紛紛寫下對其思念。（記者許麗娟攝）

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