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    首頁　>　政治

    國民黨丟2提案持續杯葛 柯建銘：拖延戰術陷入進退兩難

    立法院國民黨團持續杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，被用來抗議美豬進口的道具豬在議場內成為國民黨籍立委合影焦點。（資料照，記者朱沛雄攝）

    立法院國民黨團持續杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，被用來抗議美豬進口的道具豬在議場內成為國民黨籍立委合影焦點。（資料照，記者朱沛雄攝）

    2020/10/19 22:29

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長蘇貞昌明天將第4度赴立法院提出施政報告並備質詢，國民黨團持續杯葛，並打算提案要求蔡總統道歉、國情報告，並要求針對提案進行朝野協商；民進黨團總召柯建銘今天（19日）晚間表示，這根本是假議題、拖延戰術，顯見國民黨已陷入進退兩難。

    立法院經濟委員會明天將針對國民黨的兩項提案，進行朝野協商：一是請蔡英文總統須針對以無預警、閃電式開放瘦肉精美豬及30月齡美牛以上進口台灣一事，至立法院進行國情報告，向國人說明清楚並再次重申如何保障國人的食安問題。二是建請院會作成決議：要求行政院公開對美談判開放含有萊克多巴胺豬肉進口台灣的過程，後續台美雙邊貿易會談應秉持公開透明原則，每月向立法院提交書面報告；另請蔡英文總統針對黑箱開放含瘦肉精美豬進口乙事公開向國人道歉。

    由於國民黨9月18日已提出這兩案，經過一個月的冷凍期，希望經過朝野協商後，能提到立法院會進行表決。

    不過，柯建銘說，一下要蔡總統道歉、一下要蘇貞昌道歉，這不可能接受，也不可能道歉就能了事，政治哪有可能這麼簡單。難道蘇貞昌道歉後，國民黨就會不反美豬、美牛嗎？

    柯建銘表示，國民黨團之前在立法院會提出要求美國派兵援助台灣、台美復交的公決案，但對美國提出這麼大的要求，卻還要一直反美豬、美牛，根本是邏輯錯亂、不成比例。

    柯建銘奉勸國民黨要好好面對問題、思考清楚，不要變成「義和團化」、不要浪費行政資源，在兩岸關係緊張、面對紓困預算等國事議題都要處理情況下，不要浪費官員時間，把官員空綁在立法院讓相關程序都無法進行，國民黨如此無止盡的消耗資源，不做事、坐領薪水，台灣的民意不反彈嗎？

    行政院長蘇貞昌明天將第4度赴立法院提出施政報告並備質詢，國民黨團將持續杯葛，並將提出兩項提案，要求針對蔡總統道歉與國情報告進行朝野協商，民進黨團總召柯建銘（見圖）今天晚間表示，這根本是假議題、拖延戰術，國民黨已陷入進退兩難。（資料照）

    行政院長蘇貞昌明天將第4度赴立法院提出施政報告並備質詢，國民黨團將持續杯葛，並將提出兩項提案，要求針對蔡總統道歉與國情報告進行朝野協商，民進黨團總召柯建銘（見圖）今天晚間表示，這根本是假議題、拖延戰術，國民黨已陷入進退兩難。（資料照）

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