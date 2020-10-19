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    囂張！趙立堅轟台「賊喊捉賊」 稱我駐斐濟「無外交官」

    趙立堅回應斐濟事件時，竟稱我方「賊喊捉賊」，態度相當囂張。（路透）

    趙立堅回應斐濟事件時，竟稱我方「賊喊捉賊」，態度相當囂張。（路透）

    2020/10/19 16:41

    〔即時新聞／綜合報導〕我駐斐濟代表處10月8日舉行國慶酒會，中國駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖會場、拍照蒐集出席賓客，我方人員上前勸阻竟遭對方毆打致輕微腦震盪。中國外交部發言人趙立堅今（19日）竟囂張稱我方「賊喊捉賊」，且強調「台灣在斐濟根本沒有什麼所謂『外交官』。」

    中國外交部發言人趙立堅今主持例行記者會，面對記者問及中駐斐濟使館對台灣外交官暴力相向，趙堅稱「台灣在斐濟根本沒有什麼所謂『外交官』」，且提到，斐濟政府長期堅持「一個中國原則」的「正確立場」，此起事件「台方是賊喊捉賊」，中方已經要求斐濟依法追究台方人員，斐濟也回應會「妥善處理此事」。

    趙立堅說：「我想強調的是世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。任何利用台灣問題挑撥中國同太平洋島國關係的圖謀都不可能得逞的。」

    趙立堅援引中國駐斐濟使館的聲明，稱台方駐館10月8日在公共場合「公然舉行」雙十國慶日活動，現場「公然懸掛偽國旗」，蛋糕上「也標有偽國旗圖案」，中方認為，前述行為製造「兩個中國」、「一中一台」，中方使館人員是「正常執行公務」，1名中國外交官在值勤時受傷。

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