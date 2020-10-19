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    中國外交官闖我活動還動粗 外交部通電全球外館提高警覺

    兩名中國外交人員8日企圖闖入我駐斐濟代表處國慶酒會，遭阻擋時竟動粗使我外館人員受傷。（取自斐濟代表處網站）

    兩名中國外交人員8日企圖闖入我駐斐濟代表處國慶酒會，遭阻擋時竟動粗使我外館人員受傷。（取自斐濟代表處網站）

    2020/10/19 10:25

    〔記者呂伊萱／台北報導〕兩名中國外交人員8日企圖闖入我駐斐濟代表處國慶酒會情蒐，遭阻擋時竟動粗，導致我方人員頭部受傷送醫。外交部表達嚴正抗議，並通電所有駐外使館，要特別提防中國戰狼外交此類攻擊性越來越強的方式，可能危及其他活動。

    外交部發言人歐江安今天說明，我駐斐濟代表處10月8日晚間舉行國慶酒會，中國駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖會場並拍照蒐集出席賓客，在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員頭部受傷送醫。

    歐江安指出，中方人員後來遭斐濟警方強制帶離現場，但反向警方誣賴謊稱是遭到我方人員攻擊，企圖顛倒是非，混淆視聽。外交部對中國駐斐濟大使館人員嚴重違反法治與文明規範的行為，予以強烈譴責。

    歐江安並說，外交部第一時間慰問我國受傷人員，並立即向斐濟外交部及警政署提具人證及物證，釐清事實，以正視聽。此外，我方也向斐濟外交部表達對中國大使館最嚴正的抗議。考量中國駐外人員近來屢屢挑釁的戰狼外交作法，外交部已請駐處與當地警方保持密切聯繫，加強未來舉辦活動的維安作業。

    外交部亞太司長曾瑞利今在立法院備詢時表示，中國大使館館員到我們場地騷擾，主要目的就是了解斐濟政要有誰參加我方活動。我方人員請他們離開，他們又回來、產生推擠衝撞等衝突，兩方人員都有受傷。外交部次長曾厚仁說，傷勢並不嚴重，送醫是為了驗傷。

    我方雖提交人證物證給斐濟，但曾厚仁坦言，我國與斐濟沒有邦交，事件處理效率可能無法很迅速。曾瑞利並提及，外交部已通電所有駐外使館，要特別提防中國戰狼外交攻擊性越來越強的方式，可能危及我們外館其他的活動。

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