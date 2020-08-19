銀行紓困加班無上限 賴香伶：不能再有下個金山小編

民眾黨團總召賴香伶今陪同銀行業相關工會開記者會，要求勞動部修正函釋。（記者陳昀攝）

2020-08-19 11:35:16

〔記者陳昀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情帶來的衝擊，勞動部4月開辦勞工紓困貸款100萬個名額，忙翻承貸金融機構，勞動部認定紓困業務屬勞基法「天災事變」，可排除工時限制、加班上限、七休一等規定。立法院民眾黨團總召賴香伶偕全國金融業工會聯合會、一銀工會召開記者會，呼籲立即修正這樣不當、血汗、大開後門的函釋，否則恐有過勞事故，「不能再有下一個金山區公所小編猝死的案例」。

賴香伶指出，多家銀行工會陳情，銀行為了達成金管會的業績要求，紓困貸款開放申請短短35天，就核准93萬件貸款，但勞動部發布的函釋認定紓困貸款業務屬勞基法第32條第4項及第40條的「天災、事變或突發事件」，將勞基法規範的每日加班12小時、每月加班時數46小時上限及七休一限制全都鬆綁，勞動部甚至表明時間可延至2021年6月，導致銀行業等相關行業變相加班、長期過勞。

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賴香伶質疑，勞基法目前對「天災、事變」未有明確規範，導致銀行及公司把例外當原則，憑勞動部一紙函示，大開加班無上限後門，在政府缺乏把關機制、評估條件下，雇主通知地方勞動局備查後即可讓勞工加班無上限，此舉可能造成過勞事故，大家都很擔心再有下一個金山區公所小編猝死的案例，「我們還有這麼多勞工可以賣命、操下去嗎？」

全國金融業工會聯合會秘書長韓仕賢指出，勞動部的函釋形同給資方一個保命符，打破勞基法原則，為超時工作、超時加班、女性夜間加班等違規事項大開後門，貸後管理或紓困3.0這些可預期事項，都是資方應該預先調度、增派人力，而不是無止盡沿用勞動部這紙函釋便宜行事。

全國金融業工會聯合會理事長鍾馥吉呼籲勞動部立即停止這紙函釋，紓困貸款並不是核貸就能結束，仍需貸後管理1至2年，不應長時間無限加班，全金聯也不認同以「事變」看待貸款業務，醫護可能有及時救助的必要性，但貸放授信未必，未來可能還有紓困3.0，不能讓銀行業長期加班無上限。

第一銀行工會理事長宋介馨說，第一銀行是勞工紓困貸款核保戶數第一名的公股銀行，背後卻是上千勞工沒日沒夜、血汗過勞堆積而成，因為行政院長蘇貞昌要求3天內核貸，同仁每月加班46小時也無法消化業務，很多高階主管都自願退休、不屑做了，約3成新進人員試用期結束就選擇離職。

賴香伶拿出台北市勞動局數據指出，今年1至7月違反勞基法裁罰件數比去年同期大幅減少，延長工時、超時工作裁罰數減少6成、國定假日未放假裁罰數減少5成、未依法給予特休減少近4成，是否與勞動部函釋有關？導致問題被掩蓋？呼籲，勞動部立即修正函釋，重訂天災事變適用期限，並以行業別評估適用產業及期間，不能大開血汗加班無上限的後門。

民眾黨團總召賴香伶要求勞動部修正函釋，正視勞工血汗問題。（記者陳昀攝）

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