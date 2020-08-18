中國糧荒嚴重 學者：威脅習近平威權

中國糧食危機浮現，中共總書記習近平日前下令禁止餐飲浪費，台灣戰略模擬學會研究員何澄輝認為，在美中對抗、各國因武漢肺炎疫情禁止糧食出口下，中國想靠進口來補糧食缺口，恐有難度。（美聯社資料照）

2020-08-18 19:22:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國糧食危機浮現，中共總書記習近平日前下令禁止餐飲浪費，台灣戰略模擬學會研究員何澄輝認為，在美中對抗、各國因武漢肺炎疫情禁止糧食出口下，中國想靠進口來補糧食缺口，恐有難度。而從美中對抗、疫情、洪災、香港問題到糧荒，恐威脅習近平的威權。

中國社科院昨發布「中國農村發展報告」指出，2021至2025年中國可能出現1.3億噸的糧食缺口。習近平不僅上月考察產糧區，上週還提到「糧食危機意識」，中國官媒也大力推動「光盤行動」，呼籲拒絕「剩宴」，包括抖音、快手等社群影音平台上的「大胃王吃播」視頻，也被下架。外界觀察，習近平親自拿糧食浪費問題開刀，足見中國糧食危機嚴重性。

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中國文化和旅遊部昨天表示，近日正在研議旅遊住宿業和景區新標準，將反對食品浪費的規範列入其中。同時，不少餐廳已經紛紛響應，推出押金制度、半份菜，避免浪費食物。

何澄輝指出，武漢肺炎疫情一度讓各國限制農產品出口，聯合國糧食及農業組織也曾對此發出警告，加上美中貿易戰下，中國貿易順差減少、外匯取得困難，進口糧食也會產生難度。中國若與國際的關係發生緊張，很可能會出現糧荒。

何澄輝也說，中國若因為糧食危機，在國際上搶糧、囤糧，帶動國際糧食價格上漲，也會影響台灣購糧的價格。另一方面，中國因糧荒產生內部的社會壓力與矛盾，可能藉台灣議題來轉移焦點。

對於糧食危機是否影響習近平的權力？何澄輝分析，外界推測中共高層召開的「北戴河會議」可能結束了，雖因武漢肺炎、美中對抗、洪災、糧食危機、香港問題等，引發中共權鬥的揣測及傳聞，而習近平持續「神隱」，目前尚未公開露面，但也未看到「反習派」有明顯的動作。

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