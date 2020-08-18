賴香伶嫌基本工資漲太少 網酸爆：對呀怎麼不調高4％？

民眾黨立委賴香伶痛批基本工資調幅令人失望、不解。（資料照）

2020-08-18 22:52:04

〔即時新聞／綜合報導〕勞動部今（18）日拍板明年生效的基本工資漲幅，立法院民眾黨團總召賴香伶卻痛批，時薪只加2元、調幅僅約1.3％，真的很令人失望、不解。貼文一出，卻被網友酸爆「你們黨主席說假日加班算志工...怎麼不見你來評論？」、「建議民眾黨可以從黨內假日算志工的攝影師開始調4%」、「對啊，怎麼不是調4%」。

勞動部基本工資審議委員會今天拍板基本工資調漲，時薪將從現行158元調至160元、漲幅1.26%，月薪從2.38萬調升到2.4萬、漲幅0.84%，這是蔡政府任內連續5年調漲基本工資，但創下最低調幅。

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對此，賴香伶今日在臉書發文，首先質問，「基本工資時薪調2元，是在哈囉嗎？」更連連批評，明年基本工資月薪調幅約0.84%，時薪調幅則是約1.3％，這種調幅真的很令人失望、不解，目前的基本工資仍然偏低，無法讓弱勢勞工擺脫低薪血汗的處境。

然而，貼文一出，卻遭大批網友在下方留言譏諷，「你們黨主席說假日加班算志工..怎麼不見你來評論」、「建議可以從假日算志工的攝影師開始調4%」、「對啊，怎麼不是調4%」、「民眾黨該以身作則，先幫自家勞工都先調個4%」、「民眾黨就連一個攝影師都請不起了，我才不相信你們會願意爭取多少薪資調整」、「還是當民眾黨保姆最好賺」。

「現在全球各國確診數一直上升，各國失業率居高不下！台灣政府逆勢時薪漲2元，被四趴黨（4%黨）勞工女神發文嘲笑？」臉書粉專「只是堵藍」對此也發文怒轟賴香伶，「民眾黨的攝影師之前被苦毒（苛待）被欺負，我倒是看你一個屁也不敢吭！民眾黨該以身作則，先幫自家勞工都先調個4%，相信有眼的人民都會認同並支持。」

「只是堵藍」更呼籲：「民眾黨該以身作則，先幫自家勞工都先調個4%，相信有眼的人民都會認同並支持。如果資源不夠，那建議可以從假日算志工的攝影師開始調4%。相信會很有感。」

高雄市長補選日前落幕，代表台灣民眾黨參戰的高雄市議員吳益政僅拿下3.8萬票、得票率僅有4.06%，保證金也無法退回，不少網友就拿「4%」諷刺民眾黨。

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