美《太平洋威懾倡議》擬撥千億元 縮減台灣對中軍力差距

美國《太平洋威懾倡議》首年預算14億美元，第2年預算55億美元，擬縮減台灣與中國的軍事實力差距。（路透檔案照）

2020-06-20 00:59:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院軍事委員會10日通過《2021財政年度國防授權法》（NDAA 2021），總金額近7405億美元（約台幣21兆9685億元），外媒指出，美方同時挹注69億美元（約台幣2041億元）建立《太平洋威懾倡議》（PDI），資金尚未分配，但會幫助台灣，目標是縮減與中國之間的「軍事實力差距」。

根據《美國之音》報導，分析人士指出，美國參議院正在研擬1項價值69億美元的軍事計劃，針對來自中國的威脅，幫助陷入困境的台灣與越南，《太平洋威懾倡議》提撥預算，加強美國海軍在西太平洋的軍事行動，第1年為14億美元，第2年為55億美元。

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《太平洋威懾倡議》被認為是《2018年亞洲再保證倡議法》（Asia Reassurance Initiative Act of 2018）的延伸，目前美方尚未分配資金，但已知會幫助台灣，自6月以來，中國已經6度派軍機靠近台灣；該法案也可望增強越南抵禦中國的能力，中國近期也數度在南海與越南發生爭執。

美國官員將中國視為超級強權的競爭對手，包括台灣和越南在內等較小型的亞洲國家，是美方遏制中國海上擴張的盟友，《太平洋威懾倡議》向中國發出強烈訊號，即「美國會堅定捍衛印太地區利益」，參議院軍事委員會指出，該計畫會把資源集中在最關鍵的「軍事實力差距」，使盟國放心，並提高美方信譽。

在台灣的「中國高級政策研究理事會智庫Chinese Council of Advanced Policy Studies」秘書長安德魯．楊（Andrew Yang）認為，「對於這種軍事上的合作與鞏固，中國肯定會用非常消極、非常敵對的態度來應對。」

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