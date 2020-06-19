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嗆「苗栗國」要自產口罩！鄭聚然宣布開賣：一個2.5元「甜甜價」

鄭聚然今在臉書宣布即日起在服務處販售苗栗鄉親口罩，每個2.5元。（圖由讀者提供）

鄭聚然今在臉書宣布即日起在服務處販售苗栗鄉親口罩，每個2.5元。（圖由讀者提供）

2020-06-19 20:36:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕與「館長」陳之漢發生「叫爸」之爭的國民黨籍苗栗縣議員鄭聚然，於3月國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚嚴峻、口罩由中央管制時，於議會嗆「苗栗國」獨立自設口罩生產線，供應鄉親需求，讓衛生局官員結舌。如今，中央已解除口罩管制，鄭聚然今在臉書宣布「即日起在服務處販售苗栗鄉親口罩，每個2.5元」。

鄭聚然的臉書「苗栗縣議員鄭聚然幸福城市」，於今天下午貼出「聚然的承諾，現在合法來兌現！」並指出，外面價格5元，聚然用2.5元 溫馨價回饋鄉親，現在開放鄉親購買！並說明，開放政策不久，目前貨源與物料有限，目前每戶限購1次、每次1包，視進貨狀況未來開放加碼。

鄭聚然說，當初他在議會提出投資生產口罩一事，因政府當時法令限制，未能實現，如今國內疫情趨緩，他也感謝衛福部長陳時中開放，所以他立即與口罩生產廠商接洽，實踐他當初希望給予苗栗鄉親服務。

鄭聚然說，他今天下午才在臉書宣布，但已有許多鄉親打電話來服務處詢問，原則上他希望每位鄉親都買得到，但因目前數量有限，所以先開放每個家庭限購一包（50個），會持續向廠商爭取更多，每個口罩以成本價2.5元「甜甜價」賣給鄉親。

販售地點在鄭聚然服務處，地點在頭份市中央路與八德一路路口，時間為週一到週五上班日的上午9點半到11點半、下午2點到5點。因販售對象限苗栗縣民，服務處請鄉親攜帶身分證，並請自備零錢，一包50個125元，可先電話詢問：037-687735。

有鄉親下午在臉書看到訊息，下班後趕往購買。（圖由讀者提供）

有鄉親下午在臉書看到訊息，下班後趕往購買。（圖由讀者提供）

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