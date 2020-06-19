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特戰女少尉350公里行軍不怕苦 父母突到場好驚喜

陸軍特種作戰指揮部特戰1營特二連少尉輔導長吳育柔的父母吳材彬、柯青秀到場觀看操演。 （記者劉信德攝）

陸軍特種作戰指揮部特戰1營特二連少尉輔導長吳育柔的父母吳材彬、柯青秀到場觀看操演。 （記者劉信德攝）

2020-06-19 12:52:01

〔記者吳書緯／台北報導〕陸軍特戰指揮部特1營正進行「戰術任務行軍訓練」，今在新竹湖口戰術操演。連輔導長吳育柔少尉表示，之前以為戰術任務行軍就是「背很重的背包、走很遠的路」，這次訓練才知道原來行軍訓練不只是走路，還會結合環境現況實施各項戰術訓練；陸軍在操演後也安排吳少尉的父母驚喜現身打氣。

陸軍特種作戰指揮部特1營自6月8日至6月22日執行109年上半年「戰術任務行軍訓練」，訓練全程橫跨桃中及新竹作戰分區，為期15天、350公里；今天在新竹湖口進行期末總驗收操演，展現城鎮作戰實力，並邀請媒體採訪；特1營張冠群中校表示，因應「濱海決勝、灘岸殲敵」的防衛構想，特戰訓練也從山隘走向城鎮，展現訓練多元化。

操演結束後，陸軍安排由士官轉服軍官的特1營特2連少尉輔導長吳育柔受訪，侃侃而談從軍8年自士官轉服軍官的心路歷程；當被問及在行軍訓練時，是否會男女有別？吳育柔表示，正式行軍訓練前會做許多先期訓練，在分工上男女都是相同的，不會因為男女而有不同的差異。

陸軍也安排吳育柔的父母吳材彬、柯青秀驚喜現身，吳育柔看到父母驚呼「你們怎麼會來！」隨即擁抱父母；吳育柔表示，由於訓練過程中很多地方沒有完善通訊設施，訊號斷斷續續，很少打電話回家，父母也不是很會使用智慧產品，沒有太多聯絡、事先不知道他們會來，長官只有提醒在受訪時要跟父母說「我愛你」，但剛剛見到一時太激動忘了說，現在才補講。

吳爸爸說，當兵時也經過特戰訓練，從女兒加入軍人就很鼓勵，他勉勵女兒既然在軍中，就要對得起這份薪水；不過女兒隨即「爆料」老爸當年將她考取志願役的錄取成績單丟到垃圾桶，後來請媽媽收信才發現在資源回收桶，最後才撿起來壓在神桌上，請神明保管才能順利入伍。

吳媽媽表示，做媽媽往往比較心疼女兒，但看到女兒成長很多，在各方面都成熟，雖然起初聽到女兒從軍會感到煎熬，但還是要尊重她的選擇，畢竟每個人的人生都要自己去走。

至於會不會擔心特戰部隊的女兒傘訓時要跳傘？吳爸爸坦言，「說不煩惱是騙人的啦」。

陸軍特種作戰指揮部特戰1營特二連少尉輔導長吳育柔的父母吳材彬、柯青秀到場觀看操演。 （記者劉信德攝）

陸軍特種作戰指揮部特戰1營特二連少尉輔導長吳育柔的父母吳材彬、柯青秀到場觀看操演。 （記者劉信德攝）

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