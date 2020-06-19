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民眾黨響應罷王浩宇？ 柯文哲：那是高虹安個人立場

針對罷免王浩宇行動，民眾黨立委高虹安表示「民眾黨不會缺席」。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今不願正面回應是否代表黨立場，不斷打太極強調民眾黨不會禁止發言，高發言是個人意見，其他人會不會支持是另一回事，時間到了再講。（記者方賓照攝）

針對罷免王浩宇行動，民眾黨立委高虹安表示「民眾黨不會缺席」。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今不願正面回應是否代表黨立場，不斷打太極強調民眾黨不會禁止發言，高發言是個人意見，其他人會不會支持是另一回事，時間到了再講。（記者方賓照攝）

2020-06-19 12:40:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前高雄市長韓國瑜被罷免下台後，引發後續效應，藍營以及韓粉號召支持者響應罷免桃園市議員王浩宇等人，民眾黨立委高虹安表示，對於罷免王浩宇行動，「民眾黨不會缺席」。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今不願正面回應是否代表黨立場，不斷打太極強調民眾黨不會禁止發言，高發言是個人意見，其他人會不會支持是另一回事，時間到了再講。

柯文哲上午赴市議會專案報告，民進黨市議員梁文傑提到，罷韓前，民眾黨稱要保持中立不願表態，如今罷韓結束，民眾黨立委高虹安竟然公開說要罷免支持罷韓的王浩宇，但媒體詢問民眾黨，卻沒有人願意回應這件事情，「你對這件事情態度？高講的話代表民眾黨嗎？」柯打哈哈說，民眾黨多元開放，不會禁止某人講哪句話，都滿自由的。

眼見梁文傑緊咬到底高發言是否代表民眾黨立場，柯文哲仍不願鬆口，僅說高講的話代表個人立場，到現在也很少有黨的立場，很少有什麼事情是需要全黨一致的，那是個人意見，但其他人會不會支持就另外一回事。

柯也說，王浩宇跟韓國瑜是兩回事，王平常表現自己要負責，不能每天罵人又扯在一起，要做全國不分區議員，就要去負擔。

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