高雄市長補選尋求藍白合作 蔡壁如重申：個人不參選

屏東縣崁頂鄉將於7月11日舉辦鄉長補選，民眾黨立委蔡壁如今天陪同該黨所結盟的候選人廖國富到鄉公所抽籤。（記者陳彥廷攝）

2020-06-19 11:32:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕高雄市長補選將於8月15日登場，日前已將戶籍遷到高雄市的民眾黨立委蔡壁如，今天早上到屏東縣崁頂鄉陪同該黨所結盟的鄉長補選候選人廖國富到鄉公所抽籤，蔡壁如受訪時表示，民眾黨仍在尋求藍白整合，至於個人則不會參選。

前行政院副院長陳其邁在請辭後，今天早上就已投入高市長補選，一早就到市場拜票，蔡壁如今天則是第二度到屏東崁頂鄉陪同該黨所結盟的候選人廖國富參與今天的抽籤，廖國富也順利抽中1號，蔡壁如除祝福廖國富，也向崁頂鄉親推薦「票投廖國富，崁頂1定富！」

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蔡壁如受訪是否參選高市長，她回應，維持之前的決定，個人不會參選，遵守諾言，因為這樣（參選補選）不符她的政治理念。

媒體又問，國民黨黨內有不少議員急著表態，而這些候選人在民眾黨的評估上有否合作空間，蔡壁如說，國民黨內部大概也是熱烈討論，她們就是盡量去整合，她指出，民眾黨希望能有清新的、在地的、能夠為高雄創造宏大遠景的人，也希望這樣的人是比較中間的無黨籍，在出線後發揮在野、第三勢力的整合。

所以民眾黨一定會參與高市長補選？蔡壁如表示，現在努力整合中，還在努力。

屏東縣崁頂鄉將於7月11日舉辦鄉長補選，民眾黨立委蔡壁如今天陪同該黨所結盟的候選人廖國富到鄉公所抽籤。（記者陳彥廷攝）

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