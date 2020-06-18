感性致謝蘇貞昌、陳時中 陳其邁揮別政院︰人生劇本最精彩一頁

政院副院長陳其邁出席以副院長身份出席最後一次行政院會，感性致謝行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中等人。（記者方賓照攝）

2020-06-18 14:16:40

〔記者李欣芳／台北報導〕辭官投入高雄市長補選的行政院副院長陳其邁今天參加最後一次行政院院會，他會中感性致詞，向1年半來共事的各部會同仁致謝，並多次提到對行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中等人的感謝，強調在政院的這些日子，「各位的教誨與各位共事的經驗，絕對是我人生劇本最精彩的一頁！」

陳其邁說，最後一天在政院上班，離情依依，希望不久的將來，在人生的道路上與各位相逢，謝謝大家對他的包容與指導。

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陳其邁在院會中感性發表談話，他表示，今天是最後一天以副院長身分出席院會，感謝蘇院長跟各位同仁，這段時間給他很多指導，他也感到何其有幸，有機會與所有部會首長，大家一同為國家奉獻心力。

陳其邁表示，在這個過程中許多首長與他有許多共事的機會，包括衛福部長陳時中，還記得去年底為了解決武漢肺炎登機檢疫的事情，早上、下午都開會，立刻就採取行動，這是行政院從非洲豬瘟防疫就奠定團體合作的經驗與基礎。

他說，在政院服務過程中，也見識各部會首長對政治的熱情與理念的堅持，有一次與政委羅秉成開會時，對方對於議題的價值與堅持時向他說：「這次要讓我任性一次」。

陳其邁說，我們的團隊對政務的推動，為人民服務，就像蘇院長說的「有政府、會做事」，而「有政府、會做事」，並不只是在於有非常高的行政執行力，更重要的是對土地與人民有無比堅強的熱情，這是從各位學到寶貴的一課。

陳其邁表示，蘇院長常說「人生劇本已經寫好，只是不能偷看」，他相信在他的人生劇本裡，各位的教誨與各位共事的經驗，「絕對是我人生劇本最精彩的一頁！」

陳其邁強調，他要特別感謝蘇院長及各部會同仁，在武漢包機回台時，當時陳時中在機場，政院秘書長李孟諺也忙到整晚沒睡，各部會同仁為人民服務，以人為本，大家都是拼命往前衝，他何其有幸，可以在充滿熱血的團隊裡面與蘇院長還有所有同仁工作，這是他人生中最寶貴的經驗，「我會帶著這個經驗，實現我的理想」。

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