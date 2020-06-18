高雄市長補選》陳其邁：讓大港再次揚起希望聲音

民進黨中常會昨日通過徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，陳強調，他準備好了，「回鄉的我要跟高雄一起打拚。」 （記者劉信德攝）

2020-06-18 05:30:00

民進黨通過徵召 陳哽咽「上次敗選如同死了一次」

〔記者楊淳卉、彭琬馨、李欣芳／台北報導〕高雄市長補選將於八月十五日投票，行政院副院長陳其邁決定辭官參選，民進黨中常會昨也通過徵召陳其邁參與高雄市長補選。陳其邁於常會中一度哽咽落淚，會後他在「力挺高雄，大步邁進」提名記者會上表示自己「準備好了」，相信可以在現在既有的基礎之上，帶領高雄邁向美好的未來，而他是唯一人選，未來會打造以民為本、高滿意度的市府團隊，讓「大港」再次揚起希望的聲音。

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「準備好了 一定會光復高雄」

據轉述，陳其邁在中常會中表示，九合一的敗選對他來說「如同死了一次」，他很感謝黨中央給他機會參與補選，他也會好好把握、「一定會光復高雄」。

陳其邁說，高雄是一個求新求變的城市，他深刻檢討自己在二○一八年努力不夠，讓很多市民朋友失望；對他來說，這不僅是人生的挫折，誠如他在高雄中學畢業典禮中與學弟和自己勉勵，「跌倒了，爬起來，爬不起來，用爬的也要爬到目的地。」

陳其邁表示，高雄對他來說是一生懸命的地方，是永遠的故鄉。最近的罷韓投票，展現高雄人的氣魄、對民主的堅持，希望高雄重新再出發的堅定意志。他要告訴所有高雄市民，他可以落實蔡英文總統對高雄的承諾，他相信自己可以在現在既有的基礎之上，帶領高雄邁向美好的未來，而他是唯一人選。

陳其邁也說，在行政院這段期間，有幸與蘇院長一起打拚，他相信「衝衝衝、緊緊緊」打造以民為本、高滿意度的市府團隊，讓大港再次揚起希望的聲音，擦亮「綠色執政，品質保證」的招牌，這是他做為民進黨從政同志並接受民進黨徵召的重要歷史任務。

蘇揆：盼早日看到陳以市長身分列席院會

行政院長蘇貞昌昨批准陳其邁辭呈，感謝他一年多來的貢獻，晚間並率各部會首長與陳其邁在圓山飯店餐敘，提前歡送陳其邁；據轉述，蘇揆期盼早日在行政院院會看到陳以高雄市長身分列席。陳其邁今天將參加最後一次行政院院會，與閣員們正式道別。

陳其邁在餐會中表示，他二○一八年角逐高雄市長選舉落敗後，和蘇貞昌、交通部長林佳龍一起進入內閣為人民服務，當初被譏為「敗選者聯盟」，後來得到人民的認同，讓蔡總統順利連任，他感觸非常多，也希望將「有政府、會做事」的香火，延續到高雄。

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