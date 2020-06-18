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助理變共諜》前立委陳進丁震驚：林雍達個性憨直 難以想像

陳進丁表示，林雍達個性憨直，當時交代任務也無法獨力完成，如今卻涉入共諜案，實在難以想像！（資料照）

陳進丁表示，林雍達個性憨直，當時交代任務也無法獨力完成，如今卻涉入共諜案，實在難以想像！（資料照）

2020-06-18 10:29:51

［記者劉曉欣／彰化報導］前國會助理林雍達涉入共諜案，林曾是前立委陳進丁的助理，陳進丁今天得知這個消息後，感到非常震驚，他表示，林雍達個性憨直，當時交代任務也無法獨力完成，如今卻涉入共諜案，實在難以想像！

陳進丁表示，林雍達當初會當他的國會助理，完全是因為資深助理的介紹，因為林雍達的父親是台電主管，希望能夠給兒子一個歷練、學習的機會，因此，林雍達剛來工作時，就是純粹來學習而已，後來才成為他的公費助理。

陳進丁指出，他對林雍達的印象就是個性憨直，交代任務也沒有辦法獨自一人完成，也無法研究法條，或是跑攤，甚至也很少跟他說話，後來他沒有當立委，也完全沒有再跟林雍達聯絡，如今傳出林雍達涉入共諜案，令人難以想像。

林雍達在擔任陳進丁國會助理期間，也曾經到彰化競選總部幫忙選務，人人都稱林雍達為「達哥」，都在競選總部負責泡茶聊天，愛唱歌也愛喝酒，個性幽默，但往往交辦事項，都要旁人協助才能完成，如今涉入共諜，令人覺得難以置信。

陳進丁曾任3屆立委，先後加入國民黨、無黨團結聯盟，後來投入民進黨陣營，女兒陳秀寳今年從縣議員代表民進黨投入立委選戰，也順利當選；林雍達擔任陳進丁國會助理期間，當時陳進丁是以無黨團結聯盟、無黨籍參選。

曾任國會助理的林雍達涉入共諜案。（記者陳慰慈攝）

曾任國會助理的林雍達涉入共諜案。（記者陳慰慈攝）

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