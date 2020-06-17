普悠瑪出軌案鹿潔身判降級改敘 銓敘部：月退俸減少不溯及既往

普悠瑪新馬站出軌事件造成18死291傷，公懲會今天公布懲處，已退休的前台鐵局長鹿潔身（見圖）遭降一級改敘。（資料照）

2020-06-18 00:00:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕普悠瑪列車2018年10月發生出軌事故，造成重大死傷，時任台鐵局長鹿潔身因此下台，公懲會調查後今判決其降級改敘。銓敘部對此表示，判決書送到交通部後隔天就會開始執行，不過先前已領的不會溯及既往。

依照公務員懲戒法第9條，公務員懲戒處分依重到輕，共有免除職務；撤職；剝奪、減少退休（職、伍）金；休職；降級；減俸；罰款；記過；申誡等9種。

請繼續往下閱讀...

銓敘部指出，從資料上看，鹿潔身退休生效於2018年11月9日，退休俸是以業務長1級800薪點計算，而依目前公懲會判決降1級改敘，即是懲處開始執行後的退休俸，依照業務長2級790薪點去計算。

至於受到影響程度，知情人士說，該懲處所產生的影響「相對來說不是很大」，綜合來說，每月領取影響可能不顯著，但當然如果以長遠來看，積少成多還是相當可觀，不過仍要視其實際狀況而定。

銓敘部另提到，依據「公務人員退休資遣撫卹法」第80條，開始執行的時間，以判決書送達該主管機關之翌日起執行。也就是說，公懲會將判決書送到交通部後，隔天就開始執行。

銓敘部表示，交通部收到判決書後，會再行文到銓敘部，銓敘部會依照受處分者的相關狀況，再去精算實際的金額。不過以此案判降級改敘來說，先前已領的不會再溯及既往，之後領取的才會減少。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法