竹縣議會破天荒表決通過 余筱菁停權1個臨時會期

綠黨新竹縣議員余筱菁（左2）今天被縣議會表決通過紀律委員會的懲戒案，將被停權1個臨時會期，禁止出席會議。（資料照，記者黃美珠攝）

2020-06-17 21:56:06

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣議會今天以綠黨縣議員余筱菁再度在臉書上「毀謗」該會名譽的名義，透過表決，以在場者19比5的票數，通過紀律委員會對余筱菁停權1個臨時會會期的決議，懲戒余筱菁不得出席即將在8月10日到8月14日召開的第10次臨時會。

余臉書反擊：竹縣議會史最黑暗一天

余筱菁隨後在臉書發文反擊，說這是新竹縣議會有史以來最黑暗的1天！強調她是人民選上的議員，卻被其他議員「藍」停權！？強調自己不僅是新竹縣議會史上第1人，也是全台議會第2個被停權的議員。

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時代力量新竹縣議員連郁婷也緊接著發文挺余筱菁，說「今天縣議會發生非常扯的事情」，並公開在議會現場當著國民黨議員的面說「新竹縣議會就是王八蛋」！

2名小黨女議員明天下午將會同民進黨籍縣議員張珈源共同以「KMT威權再臨 議會多數霸凌」為題召開記者會，一起公開譴責新竹縣議會前述嚴重限制人民言論自由的行徑。

本案緣起新竹縣政府決定用BOO方式新建焚化爐，綠黨縣議員余筱菁力持反對立場，質疑整個政策不無圖利唯一一家投標廠商之嫌。

今年4月24日，議會為了準備5月的定期大會而召開內部的程序委員會，時為程序委員會委員之一的余筱菁被指率領反焚化爐者到場「鬧場」，以防疫為藉口要求打開門窗以通風，實際卻讓反對民眾舉牌、拉白布條、呼口號等，用實際的陳情或抗議行為干擾程序委員會。

此舉引來另名程序委員會委員張益生以內部會議、並非民眾請願時間等為由拉上窗簾以維持會議正常運作，但余筱菁以捍衛民眾合法表達抗議的言論自由，把前述場景圖、文PO上個人臉書粉絲頁，感嘆「新竹縣民很卑微」。

文末不僅以Hashtag的方式寫下「BOO不要變歐歐」、「圖利唯一一家投標廠商」、「氣爆廠商來標」以及「閉緊緊的最高民意機構！？（呵）」，還在張益生拉窗簾照中寫下他對民眾的陳情回應是：「民眾有陳情的權利，我們有不面對他們的權利」。

張益生認為他支持的是新竹縣應該自有焚化爐的政策，但是余筱菁在網路上卻影射他不面對民意，下面Hashtag「圖利唯一一家投標廠商」的說詞更讓他難平，所以先後向檢院提告、自訴余筱菁涉嫌加重誹謗他，另提案以余筱菁毀謗縣議會名譽為由送請紀律委員會調查。

張益生的提案被另外9名議員一起提案或是連署後送入縣議會的紀律委員會，紀律委員會在6月11日開會討論後通過余筱菁累犯，做出應停權1個臨時會會期的決議。

今天下午縣議會35席議員總共有31人出席，實際表決時共24人在場，支持懲戒19人，只有綠黨余筱菁、時力連郁婷、勞動黨羅美文和陳新源、民進黨張珈源5人反對。

綠黨新竹縣議員余筱菁被停權後發文，說自己是新竹縣議會史上第1人，全台第2個。（取自網路）

時代力量新竹縣議員連郁婷發文力挺綠黨縣議員余筱菁。（取自網路）

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