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盼陳其邁選上高市長 黃偉哲：重啟「南方治理平台」

民進黨中常會通過徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，民進黨主席蔡英文（中）及桃園市長鄭文燦（左二）、台南市長黃偉哲（右一）、秘書長林錫耀（左一）一同出席提名記者會，為陳其邁（右二）造勢加油。 （記者劉信德攝）

民進黨中常會通過徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，民進黨主席蔡英文（中）及桃園市長鄭文燦（左二）、台南市長黃偉哲（右一）、秘書長林錫耀（左一）一同出席提名記者會，為陳其邁（右二）造勢加油。 （記者劉信德攝）

2020-06-17 21:14:13

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨中常會今天通過徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，民進黨主席蔡英文、民進黨秘書長林錫耀及桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲共同出席提名記者會。黃偉哲表示，希望陳其邁當選高雄市長後，能夠重啟中斷已久的「南方治理平台」。

黃偉哲致詞時提及，此次市長滿意度評比只拿到4顆半星，剩下的半顆星需要靠陳其邁幫忙補起來，希望他當選高雄市長後，能重啟中斷已久的「南方治理平台」，將嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市和屏東市連成一線，配合小英總統的「大南方大發展」，讓南台灣脫胎換骨。

黃偉哲認為，台南與高雄是緊鄰的兄弟縣市，也說自己與陳其邁、林錫耀、鄭文燦都是學運世代，呼籲民眾支持陳其邁，讓學運世代好的精神能夠留下，共同為台灣貢獻。

陳其邁辭下行政院副院長的職務，全心投入高雄市長補選。致詞時陳其邁提到在副院長任內，協助推動前瞻建設，與武漢肺炎、非洲豬瘟的防疫，希望將「有政府、會做事」的施政理念帶到高雄實踐。

陳其邁說，每次看到黃偉哲陸續落實自己的政見，認為高雄人值得更好的發展，希望未來能夠像桃園與台南的兩位市長，與學運世代夥伴一同打造以民為本的政府，讓大港再次揚起希望的聲音。

蔡英文也勉勵陳其邁與民進黨，2018年的選舉雖然遭遇失敗，但失敗是最好的導師，希望未來能想辦法化解對立，訴求讓市政步上軌道，讓高雄人找回光榮感。

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