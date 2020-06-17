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北市府索資e化 議員質疑資料庫為何不在議會

台北市議員林亮君質疑索資e化上線未和議員溝通。（取自台北市議會影片）

台北市議員林亮君質疑索資e化上線未和議員溝通。（取自台北市議會影片）

2020-06-17 19:49:49

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲以因應數位化、無紙化為由，今年2月15日指示台北市資訊局，需在6月15日完成索資e化上線，北市府上週五在台北市議會辦理使用線上索資的教育訓練，開放議員助理參加，索資e化在本週一正式上線，但台北市議員林亮君今下午在議會大會上質疑，市府為何未和議員溝通就上線，資料庫應建置在議會，而非建置在台北市資訊局，「難道立委向中央索資時，是進到行政院的系統裡發公文到行政院嗎？」

本報今年3月獨家報導，台北市長柯文哲今年2月15日指示，台北市資訊局需在6月15日完成索資e化上線，索資保密期限一年，並要求秘書處研訂資訊公開相關事項，也就是說先將議員索資上網登錄，1年後就會公布索資資料，消息曝光後引起各黨派議員譁然，認為此舉恐將箝制議員監督權，若公開索資恐造成同選區議員競爭、干擾議員追查弊案等。

北市府按照步調，索資e化已在6月15日正式上線，只是現在是紙本、線上兩者都可以用，尚未取消紙本索資。

但林亮君質疑，議員索資的資料庫是建置在台北市資訊局，為何不建置在議會？況且是議員向市府發出索資，資料庫應建置在議會，否則市府若關閉資料庫，議員也沒得看資料，至今也未有市府官員向她說明這件事，完全未溝通就上線，她認為相當不合理，「難道立委向中央索資時，是進到行政院的系統裡發公文到行政院嗎？」

議員苗博雅表示，電子索資系統助理試用時有遇到問題，像是系統當機無法登入，導致無法索資，甚至登入帳號，竟能看到其他議員的索資，現在就遇到不少缺失，導致議會同仁無法信賴，她建議兩者並用，若要取消紙本一定要政黨協商。

台北市資訊局長呂新科表示，議會和市府的資訊維護、發展都是相互支援共構，索資e化是希望提升效能，加強議會索資往返的速度和效率，後續資料庫可以市府、議會皆複製一份，至於議員所提的缺失都已改善。

府會聯絡人陳慶安表示，有和議會溝通這件事，先前有議員反映用紙本索資有時資料確認還需打電話確認，浪費紙張費、傳真費、電話費，才會將索資e化。

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