柯文哲指示公開議員索資 簡舒培：行政權不該侵犯監督權

台北市議員簡舒培表示，行政權不該侵犯議會監督權，干擾議員監督市府，公不公開應由議員自己決定，不是柯皇帝決定。（擷取自簡舒培臉書）

2020-03-14 20:19:29

〔記者楊心慧／台北報導〕本報獨家報導，台北市長柯文哲在未經與議會溝通下，於今年2月15日市長室晨會中指示台北市資訊局，將議員索資在1年後上線公開。對此，台北市議員簡舒培說，行政權不該侵犯議會監督權，干擾議員監督市府，公不公開應由議員自己決定，不是柯皇帝決定！

簡舒培指出，民意代表監督政府是民主法治的基本原則，市議會代表人民監督握有權力與資源的市政府，議員透過向市府給予的資料研究、監督市政是否有疏漏、不法之處，是最基本的工具，或是召開協調會，將民意傳達至行政機關，在協調的過程中發現是否有需要進行汰換的規定，透過問政或是修法來更新，但柯文哲未經溝通討論就指示要全面公開議員索資，結果必然是全面閹割議會的監督權，民粹專制莫此為甚！

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簡舒培認為，議員索資是監督行政權的重要權力，不應該受外界，尤其是行政權的各項干擾，過去台北市議會與市政府曾為了市府不給資料，訂了許多提供資料規範，這都是議會討論後的多數同意。

簡舒培強調，如果柯市府資料如柯承諾都公開透明在網路上就找的到了，那議員還需要跟市政府索取資料？就是因為市府資料公開程度不齊全，才需要市議員索資研究，現在市府反過頭來要求議員公開索資內容，像是柯文哲的廉政公約首長的行程記錄、跟遠雄密會喬蛋的會議影片、市長和財團密會用餐的資料等，應先公開，柯市府反過來監督議會，簡直本末倒置，權力分立要不要回去重學？

簡舒培說，議員向市府索資時，有時會受柯市府行政杯葛及拖延，而且常常遇到的情況是「要不要給資料要看柯市府的心情」，但現在更直接用公開台北市議員索資來當箭靶，「只要議員索資監督我，就用輿論來箝制你的監督權，因為柯市府是不可撼動的！」

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