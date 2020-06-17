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首頁　>　政治

內舉不避親？澎縣府一級主管異動 縣長堂弟與原秘書皆任處長

澎湖縣長原秘書及台北辦事處主任陳其育，升任澎湖縣政府行政處長。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長原秘書及台北辦事處主任陳其育，升任澎湖縣政府行政處長。（記者劉禹慶攝）

2020-06-17 16:24:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議會開議期間，縣長賴峰偉突然發布部分主管人事異動，其中縣長堂弟賴淨明由議會借將，接管車管處長。原賴峰偉秘書、台北辦事處主任陳其育，接任行政處長職務，外界質疑內舉不避「親」，但2人行政經歷都相當豐富。

此波縣府主管異動，主因是社會處長陳賜豐退休，牽動系列人事布局，包括車船處長陳寶緞接任社會處長、澎湖縣議會議事組主任賴淨明接任車船處長、參議盧春田接任民政處長、行政處長洪棟霖調任參議、台北辦公室主任陳其育接任行政處長、工務處副處長薛文堂調升處長。

其中最令外界「驚奇」的名單，就是即將接任車船處長的賴淨明，曾任縣府旅遊局專員、行政室副主任、社會處副處長、民政處副處長，現任縣議會議事組主任多年，行政資歷完整，對車船業務及行政運作嫻熟。而賴淨明是縣長賴峰偉堂弟，早在賴峰偉上任之初，就曾傳出要擔任一級主管職務。

至於即將接任行政處長的陳其育，曾任媒體記者、總統府聘用人員、諮議等職，任縣府發言人，明確論述縣府政策；任台北辦公室主任，與中央部會協調折衝，獲取支持與協助；防疫期間協力防疫工作，維持澎湖零確診，均著有貢獻。更重要的是陳其育為賴峰偉選舉大將，單槍匹馬陪同賴返鄉回鍋參選，被外界視為賴峰偉身邊最親近的謀臣，許多政策都出自其策畫。

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