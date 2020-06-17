釣魚台改名爭議 統派團體集結至日台交協抗議

日本石垣市擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」，世界保釣協會17日前往日本交流協會，向日本表達最嚴正抗議，同時呼籲蔡政府硬起來悍衛主權。活動發起人、世界華人保釣聯盟台灣負責人張夢祥（左三）向日本交流協會遞交抗議書。（記者羅沛德攝）

2020-06-17 16:21:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕拔菜總部、藍天行動聯盟、世界華人保釣聯盟、中華愛國同心會、台灣全民和平黨和中華民國忠義同志會等統派團體，今以保護釣魚台為名，到日本台灣交流協會前抗議，強調釣魚台主權屬於「中國」。

石垣市政府擬將管轄釣魚台列嶼的行政區由「登野城」改為「登野城尖閣」，引發我國政黨與漁民反彈。國民黨中央和立法院國民黨團亦連日批評，要求蔡英文總統捍衛釣魚台主權。宜蘭縣議會上週並搶在石垣市更名前通過臨時動議案，建請縣府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，以捍衛管轄權。

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保釣團體繼上週到日台交協抗議後，世界華人保釣聯盟等團體集結約30人，今天下午再度以「保釣愛國日50週年」為名，到日台交協前舉行抗議活動。現場約有50名警力維護秩序，並一度舉牌警告抗議團體行為已經違法。

統派團體透過麥克風大聲叫囂，抗議日本侵門踏戶，用日文罵「日本人笨蛋」，強調「釣魚台是中華天朝的，兩岸共同捍衛，你日本算什麼東西！」抗議約進行40分鐘後，由5名代表遞交抗議書給日台交協代表。

外交部對於釣魚台案，日前已多次重申我國主權，並二度致電石垣市長中山義隆籲請審慎自制；中山義隆則向我方回應解釋，該案起因是中國公務船近期頻繁進出釣魚台海域，甚至驅離日本漁船，引發民眾強烈反彈，故舊案重提、據以反制。

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