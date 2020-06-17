蕭美琴出任駐美代表 前外交官分析她「最強大優勢」

總統蔡英文昨正式任命蕭美琴出任駐美代表。（資料照）

2020-06-17 13:21:14

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨日正式任命國安會諮詢委員蕭美琴出任駐美代表，成為台灣首位女性駐美代表，前外交官劉仕傑稍早在臉書表示，蕭美琴出任駐美代表是台灣對美外交的新起點，劉仕傑也點出蕭美琴出任代表的優勢，除了一口流利英文之外，蕭美琴會用「美國人的思維脈絡去分析台灣的政情局勢」，且用字遣詞都十分精準到位。

劉仕傑提到，蕭美琴成為首位女性駐美代表，對他來說沒有太多感覺，因為歐美有太多優秀女性外交官，是台灣在這方面「走太慢」，特別強調蕭的性別特質，反而會因此忽略他的外交能力，而在駐美代表處的多數資深常任文官年紀都比蕭美琴大，在傳統上論資排輩的外交部門中，蕭美琴的到來也會帶來正面衝擊，改變外交文官司維。

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劉仕傑表示，蕭美琴在經歷豐富的地方政治經驗洗禮下，有助於她了解美國國會工作及生態，強化與美國國會議員的互動，在當今川普執政下，美國行政部門比起過往有更多不確定性，但美國國會的友台力量及對中政策反而較為穩定，在這樣的背景之下，任命蕭美琴駐美也是很好的選擇。

針對蕭美琴的駐美優勢，劉仕傑指出，除了她能說得一口流利英文外，他觀察到蕭美琴會用「美國人的思維脈絡去分析台灣的政情局勢」，過去有幾次帶外賓拜會蕭美琴時，會議結束後外賓都被蕭的外交魅力折服。劉仕傑強調：「過去我曾見過無數台灣資深外交官，職等很高，但講起英文常有無法進入外國人文化脈絡的問題。美琴在這方面，將會令美國友人驚艷。」

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