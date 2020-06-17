為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

終結行道樹修剪亂象 立委陳椒華籲修訂森林法

時代力量立委陳椒華舉行「終結全台樹木修剪亂象，中央應立即速修森林法基本規範」記者會。（記者王藝菘攝）

時代力量立委陳椒華舉行「終結全台樹木修剪亂象，中央應立即速修森林法基本規範」記者會。（記者王藝菘攝）

2020-06-17 12:31:11

〔記者吳書緯／台北報導〕全台各地行道樹亂修剪屢上新聞，而行道樹因不當養護造成路倒的工安意外時有所聞；時代力量立委陳椒華今表示，各縣市相關規範與管理品質參差不齊，應儘速修訂森林法，讓一般樹木納入保護與管理系統。

陳椒華日前曾與高雄愛樹人執行長莊傑任一同召開記者會揭露，各地行道樹常見被修剪到光禿一片或甚至是「斷頭」的原因，疑似是承包樹木修剪的廠商為了取柴變賣作為香菇培養木屑，將樹木越砍越慘可以賺大錢，亦恐致行道樹生長欠佳，導致容易路倒，衍生更多問題。

針對全台樹木修剪亂象，陳椒華今天召開「樹木修剪問題與森林法修法」公聽會，匯集各方意見；陳椒華表示，森林法中也只規範到樹齡100年以上的「受保護樹木」，而透過森林法修法可以提升全台對於公有土地上一般樹木修剪、甚至維護管理品質，讓中央與地方負起對於自己權責內樹木的重視，不再因為沒有法源而各自為政，放任樹木遭到毀損。

莊傑任表示，目前森林法的問題就是只有保護百年以上的樹木，然而對百年以下的公有樹木，不論是未經許可的砍樹，或是把樹斷頭修剪，都被視為合法行徑，無法可罰，因此要推動修法。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴以台中市在管理公園行道樹為例，台中市所訂定的自治條例和修剪移植規範，都相當進步，然而許多樹木斷頭修剪慘案，卻多發生在校園或是國有財產署所屬地上，因此民間提出森林法修法，以中央層級提升全台一般公有樹木的管理及罰則機制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南市南門路6棵菩提樹「沒有明天」 原因是生病無救了
2020-05-30 11:27

南市南門路6棵菩提樹「沒有明天」 原因是生病無救了
台南菩提樹又釀災！市議員促檢討適續當行道樹
2020-05-27 11:53

台南菩提樹又釀災！市議員促檢討適續當行道樹
INFINITI前景無限 分期100期為你實現夢想

INFINITI前景無限 分期100期為你實現夢想
在時力「台灣執政黨當局」提案簽名挨批 高嘉瑜回應了
2020-05-26 00:20

在時力「台灣執政黨當局」提案簽名挨批 高嘉瑜回應了
捲入時力「台灣執政黨當局」爭議 綠委林楚茵還原過程
2020-05-25 23:46

捲入時力「台灣執政黨當局」爭議 綠委林楚茵還原過程
重磅建設逐一到位 副都心買氣強強滾

重磅建設逐一到位 副都心買氣強強滾
竹縣公告首波受保護樹木8棵 愛樹人籲擴大普查新增名單
2020-05-25 18:26

竹縣公告首波受保護樹木8棵 愛樹人籲擴大普查新增名單
學中共稱「台灣執政黨當局」 時力立委挨轟致歉
2020-05-25 16:25

學中共稱「台灣執政黨當局」 時力立委挨轟致歉
政治今日熱門
2020-06-16 18:59

收爛攤？高雄「振興購物嘉年華」委外標案喊停

2020-06-16 13:58

外交部名片去台灣化 時力怒：政府的「台灣價值」去哪了？

2020-06-16 14:55

外交部通電外館統一名片格式 立院委員會並未決議強制要求

2020-06-16 14:16

陸軍穿新衣！ 新運動服、內衣讓官兵更舒適

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播