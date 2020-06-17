終結行道樹修剪亂象 立委陳椒華籲修訂森林法

時代力量立委陳椒華舉行「終結全台樹木修剪亂象，中央應立即速修森林法基本規範」記者會。（記者王藝菘攝）

2020-06-17 12:31:11

〔記者吳書緯／台北報導〕全台各地行道樹亂修剪屢上新聞，而行道樹因不當養護造成路倒的工安意外時有所聞；時代力量立委陳椒華今表示，各縣市相關規範與管理品質參差不齊，應儘速修訂森林法，讓一般樹木納入保護與管理系統。

陳椒華日前曾與高雄愛樹人執行長莊傑任一同召開記者會揭露，各地行道樹常見被修剪到光禿一片或甚至是「斷頭」的原因，疑似是承包樹木修剪的廠商為了取柴變賣作為香菇培養木屑，將樹木越砍越慘可以賺大錢，亦恐致行道樹生長欠佳，導致容易路倒，衍生更多問題。

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針對全台樹木修剪亂象，陳椒華今天召開「樹木修剪問題與森林法修法」公聽會，匯集各方意見；陳椒華表示，森林法中也只規範到樹齡100年以上的「受保護樹木」，而透過森林法修法可以提升全台對於公有土地上一般樹木修剪、甚至維護管理品質，讓中央與地方負起對於自己權責內樹木的重視，不再因為沒有法源而各自為政，放任樹木遭到毀損。

莊傑任表示，目前森林法的問題就是只有保護百年以上的樹木，然而對百年以下的公有樹木，不論是未經許可的砍樹，或是把樹斷頭修剪，都被視為合法行徑，無法可罰，因此要推動修法。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴以台中市在管理公園行道樹為例，台中市所訂定的自治條例和修剪移植規範，都相當進步，然而許多樹木斷頭修剪慘案，卻多發生在校園或是國有財產署所屬地上，因此民間提出森林法修法，以中央層級提升全台一般公有樹木的管理及罰則機制。

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