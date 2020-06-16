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李雅靜擬拚高雄市長補選向朱立倫、郝龍斌請益 獲讚「有勇氣」

國民黨鳳山區議員李雅靜拜訪新北市前市長朱立倫，獲讚「有勇氣」！（記者陳文嬋翻攝）

國民黨鳳山區議員李雅靜拜訪新北市前市長朱立倫，獲讚「有勇氣」！（記者陳文嬋翻攝）

2020-06-16 16:14:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜被罷免解職，國民黨鳳山區議員李雅靜日前宣布投入市長補選，本週展開請益行爭取支持，拜訪新北市前市長朱立倫、台北市前市長郝龍斌等，獲得2人高度肯定，大讚「有勇氣」！

國民黨鳳山區議員李雅靜日前宣布投入市長補選，她表態願意承擔國民黨在高雄的重要使命，將帶職參選持續服務選民，距離8月15日選舉剩下不到2個月，她除了勤跑基層外，更拜訪政壇前輩。

李雅靜陸續拜訪國民黨秘書長李乾龍、新北市前市長朱立倫、台北市前市長郝龍斌、智庫副執行長李哲華等人，她強調除了請益之外，也闡述參選理念，表達投入市長補選的堅定決心。

李雅靜獲得3人高度的讚賞，他們肯定李雅靜巾幗不讓鬚眉的勇氣，在黨內陷入困境之際，勇於站出來承擔，這點相當不容易。

李雅靜指出，朱立倫、郝龍斌針對市長任內的施政方針，提出討論與分享，讓她汲取非常多寶貴的經驗，做為未來擬訂政見、規劃市政藍圖重要的參考依據，李哲華則提供許多選戰方向及策略。

李雅靜表示，她是青壯世代，來自平凡家庭，出身公務體系，從政擔任3屆市議員，深刻體會市民期待什麼樣的市長，爭取黨中央青睞，力拚第一階段能脫穎而出，獲得黨內徵召代表國民黨參選。

國民黨鳳山區議員李雅靜拜訪台北市前市長郝龍斌，獲讚「有勇氣」！（記者陳文嬋翻攝）

國民黨鳳山區議員李雅靜拜訪台北市前市長郝龍斌，獲讚「有勇氣」！（記者陳文嬋翻攝）

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